Une thermopompe gratuite pour les ménages qui gagnent moins de 70 000$

Énergie NB offrira gratuitement une thermopompe bibloc et une meilleure isolation aux ménages dont le revenu brut ne dépasse pas 70 000$ par an et qui utilisent des plinthes électriques chauffantes. Le nouveau programme comprend également le coût de l’installation.

Le gouvernement investit 30 millions $ dans ce programme pour améliorer l’efficacité énergétique des maisons.

Selon Lori Clark, PDG par intérim d’Énergie NB, environ 100 000 maisons au N.-B. sont en dessous de ce seuil de revenu, mais elles n’utilisent pas toutes des plinthes chauffantes.

«Certaines de ces maisons se chauffent au mazout ou au bois ou elles ont déjà participé à un des programmes. Nous pensons qu’il y a environ de 30 000 à 40 000 maisons qui verront l’impact de ce programme.»

Énergie NB fait miroiter des économies d’énergie de 500$ par an pour les propriétaires qui participeront au programme.

Les propriétaires qui se trouvent dans cette tranche de revenus et qui utilisent d’autres sources de chauffage, comme le mazout ou le bois, sont tout de même admissibles à l’amélioration gratuite de l’isolation de leur maison.

Les locataires peuvent faire une demande pour recevoir une trousse gratuite de produits écoénergétiques comprenant des ampoules à DEL, des pommes de douche et des barres d’alimentation.

Lori Clark indique que l’efficacité énergétique des ménages pourrait éventuellement représenter des économies pour Énergie NB à long terme, puisque la Société de la Couronne n’aura pas à s’appuyer sur des méthodes plus coûteuses de produire de l’énergie.

«Les économies viendront pendant les journées les plus froides de l’année, lorsque l’utilisation d’électricité sera élevée.»

Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, Mike Holland, veut éventuellement que toutes les maisons au N.-B. aient accès à de meilleures façons d’utiliser leur énergie.

Il affirme que d’autres programmes semblables pourraient éventuellement voir le jour pour des ménages qui ne sont pas admissibles au programme annoncé mercredi.

Un programme de financement sera aussi mis en place l’an prochain pour ces propriétaires.

Il rappelle aussi qu’Énergie NB dispose déjà de programmes offrant des rabais sur ce genre d’équipement pour les ménages qui peuvent se le permettre.

«Le but ultime est que chaque ménage ait la chance de participer à la façon la plus efficace d’acheminer de l’énergie à leur maison.»

Les propriétaires peuvent avoir plus d’informations à l’adresse saveenergynb.ca/fr/ ou en appelant Énergie NB au 1-800-663-6272.

En juillet, Blaine Higgs avait suggéré aux Néo-Brunswickois de choisir un mode de chauffage plus éconergétique pour éviter un choc tarifaire en raison de l’augmentation du coût de l’énergie qui risque de survenir au cours des prochaines années. Il avait aussi laissé entendre que de nouveaux programmes d’aide financière pourraient voir le jour.