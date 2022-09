Edmundston: semaine de la vérité et de la réconciliation

Bien que la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation ne soit que le 30 septembre, la ville d’Edmundston a décidé d’y dédier l’ensemble de la semaine par l’entremise de diverses activités. Au nombre de ces activités, on note la projection de films portant sur la culture autochtone, un atelier de fabrication de tambours et une Marche de la vérité et de la réconciliation qui a eu lieu jeudi.

Cette marche, qui s’est déroulée au sein de la Première Nation malécite du Madawaska, a d’ailleurs attiré une centaine de personnes.

«Il faut se souvenir que chaque enfant compte. Nous sommes des guérisseurs, nous sommes des guerriers (…) Il faut se souvenir des pensionnats autochtones et il faut se faire la promesse d’apprendre quelque chose de nouveau, chaque jour, à ce sujet», a mentionné la chef de la PNMM, Patricia Bernard, tout juste avant le départ de la marche.

Pour une troisième année d’affilée, de nombreux membres de la communauté universitaire de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston (UMCE), ont enfilé leur chandail orange, aujourd’hui, en guise d’appui à la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation qui se tiendra le vendredi 30 septembre.

À l’instar de diverses communautés, l’hôtel de ville de la municipalité sera aussi illuminé en orange dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre.