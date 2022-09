Les citrouilles géantes de retour à Néguac

Avec un retard de deux ans dû à la pandémie, le Festival provincial de la citrouille géante de Néguac célébrera ses 25 ans dimanche.

L’événement a été fondé en 1995. Les organisateurs avaient prévu fêter les 25 ans en 2020, mais la crise sanitaire en a décidé autrement. La célébration aura finalement lieu le 2 octobre au Club de l’Âge d’or de Néguac.

La directrice du festival, Carmel Robichaud, se souvient de la première année.

«En 1995, il n’y avait qu’une dizaine de personnes qui participaient. Depuis ce temps-là, ça a grossi, parce que la plus grosse citrouille à ce moment pesait 498 livres. Maintenant, le record est de 1721 livres!»

Pour commémorer l’anniversaire, des plaques commémoratives seront données à Camille S. Breau, Patrice Robichaud, Bruce Morrison et Ronald Robichaud, les créateurs du festival.

«Ils ont commencé quelque chose, peut-être qu’ils croyaient que ça allait grossir, mais pas à ce point.»

Le concours est divisé en trois catégories: 500 livres et plus, moins de 500 livres et moins de 100 livres (qui vise plus les citrouilles de champ). Les organisateurs cherchent non seulement à encourager les habitués, mais aussi les cultivateurs amateurs à présenter leurs citrouilles, même si elles ne sont pas de très grande taille.

Ce sont des personnes de partout dans la province, que ce soit de Fredericton, Shippagan ou Tracadie, qui vont présenter le fruit de leur labeur.

«Je suis emballé de voir cet engouement pour faire pousser des grosses citrouilles. C’est tout un talent.»

La compétition est inscrite dans le Great Pumpkin Commonwealth, une organisation qui chapeaute de nombreuses compétitions de citrouilles géantes dans le monde.

Saison difficile

La saison a été compliquée pour la culture de citrouilles géantes.

«L’été a commencé tard et il faut absolument que la saison soit belle en mai, juin, juillet pour arriver à faire pousser de grosses citrouilles.»

Carmel Robichaud nous a d’ailleurs fait part que la plus grosse citrouille d’un des participants a éclaté. Ce ne seront donc pas des citrouilles énormes qui seront présentées.

«On fera avec ce que l’on a et ce que les gens vont apporter.»

Outre le concours, des activités seront offertes aux enfants, comme un tour de charette ainsi que des décorations de citrouille. Il y aura aussi un espace pour admirer des légumes avec des formes inhabituelles. Les citoyens de Néguac sont quant à eux invités à décorer leur maison avec des citrouilles.

«Ça devient un festival familial, malgré le fait que ce soit, à la base, un concours de citrouilles géantes.»