Moncton: un immense drapeau sur l’hôtel de ville

La Ville de Moncton organise de nombreuses activités afin de souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Un immense drapeau (12 mètres par 6 mètres) où il est écrit Chaque enfant compte, en mi’gmaq, a notamment été installé sur l’hôtel de ville.

«On voulait souligner la journée. L’an passé, on avait créé des bannières qui avaient été installées sur les lampadaires autour de l’esplanade du Centre Avenir afin de souligner la Journée nationale des peuples autochtones, le 21 juin, raconte Johanne Duguay, agente de développement culturel à la Ville de Moncton. On a réussi à avoir une version en mi’gmaq du logo Chaque enfant compte et de là est venue l’idée d’installer un gros drapeau devant l’hôtel de ville, au même endroit où on installe le drapeau du Canada, le 1er juillet.»

Vendredi midi, une cérémonie, menée par Gary Augustine, un aîné d’Elsipogtog, aura lieu devant la mairie. Une vingtaine d’affiches où figurent des mots mi’gmaq et leur traduction en français et en anglais seront aussi installées dans le parc Gérald-LeBlanc, le parc Riverain et le parc du Mascaret.

En soirée, la rue Downing, le Centre Avenir et l’hôtel de ville seront illuminés en orange, tout comme la façade de la Place Resurgo.