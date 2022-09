Nombre record d’étudiants internationaux à l’UMCE

Le campus d’Edmundston de l’Université de Moncton a connu sa plus grande hausse d’étudiants internationaux en 2022, selon les récentes données dévoilées cette semaine par l’Université de Moncton.

L’UMCE est passé de 46 étudiants internationaux, lors de la rentrée universitaire 2021, à 222, lors de celle de 2022, ce qui représente une hausse de 176 étudiants en provenance de l’étranger.

Edmundston est d’ailleurs légèrement devant le campus de Moncton qui a accueilli 175 étudiants internationaux de plus à l’automne 2022, comparativement à l’automne 2021.

Cet afflux d’étudiants d’ailleurs sur la planète a contribué à faire passer le nombre d’inscriptions de 320 en septembre 2021 à 463, en septembre 2022. Cela représente une croissance de 45%.

Les étudiantes et étudiants internationaux comptent d’ailleurs pour 48% de la population estudiantine au campus d’Edmundston.

Selon le vice-recteur de l’UMCE, Sébastien Deschênes, cette augmentation s’explique essentiellement par la popularité du programme d’administration des affaires qui offre la chance aux étudiants d’obtenir un premier diplôme après deux ans d’études et intégrer, s’ils le désirent, le marché du travail.

«C’est là que l’on a eu la plus grosse croissance (…) On parle de diplôme de deux ans en administration des affaires avec une passerelle vers le baccalauréat. Les deux années sont reconnues, mais les étudiants peuvent aller terminer leurs études à (l’Université de) Moncton pour les deux dernières années du bac. Le diplôme est inférieur au bac, mais il y a de la place, sur le marché du travail, pour des gens qui ont ce diplôme», a-t-il expliqué.

M. Deschênes a ajouté que ce programme est offert en partenariat avec l’Université de Moncton, campus de Shippagan (UMCE). Même si ce campus n’a pas connu d’augmentation de sa population étudiante en 2022, le vice-recteur de l’UMCE a tenu à préciser que le programme a tout de même permis au campus de Shippagan de faire le plein d’étudiants internationaux au cours des années précédentes.

Selon lui, Edmundston a entrepris sa propre croissance de ce côté en raison du travail qui a été réalisé par les deux campus universitaires au cours des dernières années.

M. Deschênes ne s’est pas dit surpris de voir une telle situation, étant donné que l’on avait bon espoir que le programme en administration des affaires connaîtrait une grande popularité. D’autres programmes, comme les sciences infirmières, ont aussi connu une augmentation du nombre d’inscriptions.

Même si, le temps d’une année, l’UMCE a attiré plus d’étudiants internationaux que les deux autres campus de l’Université de Moncton, un campus d’envergure comme celui de Moncton a toujours eu plus de constance dans l’accueil d’étudiants de l’étranger, selon Sébastien Deschênes.

«À Moncton, la croissance des étudiants internationaux, c’est un continuum qui dure depuis plusieurs années, alors que pour nous, c’est nouveau.»

Selon le vice-recteur, une proportion de près de 50% d’étudiants internationaux ne vient pas vraiment changer la mission ni les interventions de l’administration de l’UMCE auprès de sa population estudiantine.

Mais ce phénomène a tout de même eu certains effets en ce début d’année universitaire.

«C’est sûr qu’au point de vue de l’accueil, ç’a amené des enjeux en termes de logement et de transport. Mais on a très bien géré cette situation en septembre. On donne évidemment des ateliers, comme d’habitude, pour les familiariser à la vie au Canada.»

Sébastien Deschênes croit d’ailleurs que la croissance des inscriptions d’étudiants étrangers devrait se prolonger dans le futur, notamment en raison d’un programme comme celui en administration des affaires et aux efforts de recrutement à l’international.

Compte tenu du fait que le nombre d’étudiants canadiens a diminué dans les trois campus de l’U de M en 2022, l’apport des étudiants internationaux est venu contrebalancer le tout.

«C’est qu’il y a des enjeux démographiques pour la population du Nouveau-Brunswick. Il faut faire des efforts de recrutement au sein de nos écoles secondaires du Nouveau-Brunswick, mais il faut aussi aller à l’international.»

De nouvelles ressources ont même été ajoutées dans les efforts de recrutement, dont un recruteur spécifiquement dédié au volet international.

En plus de permettre l’ajout d’étudiants à l’UMCE, une situation comme celle qui vient de se produire à la suite de la rentrée 2022 a le potentiel, selon M. Deschênes, d’accroître la main-d’œuvre dans la région du Nord-Ouest.

«Ça peut répondre aux défis locaux en matière de pénurie de main-d’œuvre.»

Colloque international

L’UMCE se prépare par ailleurs à accueillir le Congrès mondial sur la francophonie: expérience sino-canadienne en enseignement et en recherche à l’horizon de 2030 qui se tiendra du 7 au 9 octobre.

Les participants proviendront de 14 pays et de l’UNESCO. De plus, un total de 33 universités, dont neuf canadiennes, prendront part aux échanges qui se tiendront en présentiel et en distanciel.

Selon un communiqué de l’UMCE, des chercheuses et chercheurs œuvrant dans les domaines des lettres, des arts, des sciences de l’éducation, des sciences humaines, des sciences sociales et des sciences de l’administration exposeront le fruit de leurs recherches à partir de leurs perspectives respectives. Les travaux porteront sur le Canada francophone et/ou la Chine, et/ou d’autres pays francophones.

Les propositions de communications comprendront également des sujets de la francophonie dans d’autres pays que le Canada et la Chine, ainsi que celles issues de représentantes et représentants de la société civile et des praticiennes et praticiens.

Plus de soixante communications prendront l’affiche. Des conférences plénières, tables rondes et activités culturelles sont également au menu.