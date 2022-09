Tempête Fiona: le N.-B. s’adapte lentement aux changements climatiques

Le chef du Parti vert, David Coon, affirme que les conséquences de la tempête Fiona mettent en évidence l’impréparation du Nouveau-Brunswick à la protection des résidents contre les ondes de tempête et les inondations côtières.

La tempête Fiona a provoqué des dégâts à des maisons et à des chalets situés dans des zones inondables sur les côtes du Nouveau-Brunswick. Et pour cause, leurs propriétaires n’ont souvent pas eu de règles à suivre au moment de leur construction, surtout dans les districts de services locaux (DSL).

Au minimum, les habitants de la province doivent actuellement suivre la Politique de protection des zones côtières pour le Nouveau-Brunswick. Elle oblige les surfaces habitables construites à moins de 30 mètres d’une caractéristique côtière (marais ou dune, par exemple) à se situer à deux mètres minimum au-dessus de la mer lors d’une grande marée.

«Il y a 20 ans, le Nouveau-Brunswick s’est doté d’une politique de protection des terres côtières, mais elle n’a jamais été suivie de règles exécutoires pour protéger les communautés contre les ondes de tempête et les inondations», a affirmé le chef du Parti vert de la province, David Coon.

Il a ajouté que les dommages causés par Fiona étaient la preuve de l’échec de cette politique et qu’il était temps de lui donner du mordant.

Or, les sept actions du Plan d’action sur les changements climatiques du gouvernement provincial sous la rubrique «se préparer aux changements climatiques» ont des dates de mise en œuvre entre 2024 et 2027.

«Ma circonscription de Memramcook-Tantramar est particulièrement vulnérable aux inondations et aux ondes de tempête, a déclaré la députée du Parti vert Megan Mitton. Le ministre Crossman doit faire de la protection […] contre la prochaine tempête majeure une priorité absolue et devancer ses échéances pour terminer l’évaluation provinciale des risques et financer un plan d’adaptation. Cela aurait dû être fait il y a des années.»

Le gouvernement prévoit réaliser une évaluation exhaustive des risques liés aux changements climatiques d’ici 2025. Il compte ensuite élaborer un plan d’adaptation aux changements climatiques d’ici 2026.

Les collectivités locales et les districts ruraux issus de la réforme municipale devront par ailleurs terminer leur plan d’adaptation d’ici 2030, selon le Plan d’action sur les changements climatiques.

Toutes les communautés devront en outre disposer de plans locaux d’aménagement d’ici 2027, selon le livre blanc de la réforme de la gouvernance locale. Le gouvernement adoptera pour ça un règlement à la loi sur l’urbanisme, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2024.

Le texte exigera que tous les futurs plans d’aménagement incluent des politiques d’adaptation et d’atténuation des changements climatiques.

Le gouvernement émettra des «déclarations d’intérêt public» qui refléteront ses valeurs concernant ce point.

Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux a affirmé que tous les plans d’aménagement du territoire devraient respecter ces déclarations d’intérêt public. Pour ça, il a prévu mettre en œuvre un règlement dès le 1er janvier 2023.