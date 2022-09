Un surplus historique de 777,3 millions $ au Nouveau-Brunswick

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick enregistre un surplus de fin d’année de 777,3 millions $ pour l’année financière s’étant terminée le 31 mars 2022, soit une sous-estimation d’un milliard de dollars par rapport au déficit prévu dans son budget.

Le gouvernement avait prévu un déficit de 244,8 millions $ dans son budget de 2021-2022. En février 2022, il prévoyait plutôt un surplus de 487 millions $. Ce surplus a maintenant grimpé à 777,3 millions $ dans ses états financiers consolidés dévoilés jeudi.

Selon des employés du ministère des Finances, ce surplus est le plus élevé jamais enregistré au N.-B., et il s’agit du cinquième surplus consécutif.

Le ministre des Finances et du Conseil du trésor, Ernie Steeves, attribue cela à une forte reprise économique et à une augmentation de la population au N.-B. pendant les années de pandémie.

Il y a eu une augmentation des revenus tirés de la taxation en raison de cette croissance démographique, selon le ministère.

Ernie Steeves affirme que des programmes seront annoncés bientôt pour aider les gens qui ressentent les effets de l’inflation.

«De l’aide s’en vient. Nous ne sommes certainement pas aveugles au fait que les gens souffrent. Et l’argent que nous dépenserons sera dépensé pour les aider. C’est ce que le gouvernement a fait ces quatre dernières années. Nous avons eu des surplus, mais nous avons aussi dépensé et réduit les taxes comme jamais auparavant.»

Il entend aussi réduire les taxes davantage, plus particulièrement la portion provinciale de la taxe foncière que paient les propriétaires d’appartements et de chalets.

D’après Todd Selby, directeur des analyses financières, économiques et statistiques du ministère des Finances, les revenus ont grimpé de 178 millions $ depuis les dernières prévisions fiscales en février.

De ce chiffre, environ la moitié provient d’un ajustement pour l’équipement de protection et les tests rapides provenant du gouvernement fédéral, d’après M. Selby.

Le gouvernement a aussi dépensé environ 12 millions $ de moins que prévu dans son budget.

À la fin de l’exercice, la dette nette était de 12,4 milliards $. Le ratio de la dette nette au PIB a été réduit en 2021-2022, passant de 35,8% à 29,9%.

Le surplus de 777,3 millions $ ne représente pas un excédent d’argent que le gouvernement peut dépenser. Il s’agit plutôt d’un indicateur du rendement de la province, selon le ministère.

Toutefois, les revenus de la province grimpent cette année aussi. Le budget 2022-2023 prévoyait un maigre surplus de 35 millions $, mais le gouvernement a encaissé 100 millions $ de plus que prévu au premier trimestre, selon une mise à jour fin août.

Ernie Steeves affirme que compte tenu de ses «forts» résultats financiers, le gouvernement veut réaliser des «investissements stratégiques» pour s’attaquer à l’inflation, au logement, à l’accès à l’internet et à une réduction des taxes.

Le député libéral René Legacy a fustigé le gouvernement, jeudi.

Il croit aussi que le gouvernement risque de terminer cette année avec un autre excédent, puisqu’il a déjà un surplus qui dépasse ses prévisions de 100 millions $ au trimestre s’étant terminé le 30 juin.

«Je crois absolument que ça va se répéter. On nous dit qu’il va y avoir de nouveaux programmes et de nouvelles annonces, mais c’est tard dans l’année. Même si on fait l’annonce… Ça va prendre du temps. Par le temps que l’argent se rende à la population du N.-B. on va encore voir beaucoup de surplus.