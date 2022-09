Vérité et réconciliation: bien plus qu’une simple journée sur le calendrier

Frédéric Vicaire et sa famille ont pris une résolution le 30 septembre 2021: Pas question de «parker» le chandail orange dans le garde-robe pour ne le ressortir que l’année suivante lors de la Journée nationale de la Vérité et de la réconciliation.

Non, chez les Vicaire le geste symbolique de porter de l’orange en l’honneur des enfants autochtones qui ont fréquenté les pensionnats – et ceux qui y ont laissé la vie – serait hebdomadaire.

Pour Frédéric, sa conjointe Marie-Josée, ainsi que leurs deux jeunes enfants, Willow et Rylan, tous les jeudis depuis le 30 septembre dernier l’ont été en «oranges». Au travail, à l’école, en vacances… la résolution a tenu bon.

«Se recueillir une journée par année pour cette cause c’est bien, mais à nos yeux ce n’était pas suffisant. On estime qu’il ne faut pas que ça tombe ensuite dans l’oubli pour les 364 prochains jours», explique Frédéric pour qui ce petit geste – qui peut paraître bien anodin pour certains – revêt une grande importance.

«Ça nous force à avoir une pensée, semaine après semaine, pour tous ces enfants autochtones qui ont vécu le drame des pensionnats ainsi que pour les séquelles qui demeurent encore aujourd’hui dans les communautés suite à ce traitement. Porter cette couleur c’est important à nos yeux, car cela conscientise et éduque également les gens autour de nous. Car oui, on s’est fait demander à plusieurs reprises pourquoi on faisait ça même après la journée officielle», avoue-t-il.

La Ville de Campbellton a peint, jeudi, l’une de ses traverses piétonnières aux couleurs de la Journée de la Vérité et de la réconciliation. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert Pour Frédéric, sa conjointe Marie-Josée, ainsi que leurs deux jeunes enfants, Willow et Rylan, tous les jeudis depuis le 30 septembre dernier l’ont été en «oranges». – Gracieuseté

Efftes néfastes des pensionnats

Frédéric est originaire de la Première nation autochtone de Listuguj, communauté située en Gaspésie, tout juste de l’autre côté du pont interprovincial J.C. Van Horne. Né d’un père mi’gmaq et d’une mère acadienne, il demeure aujourd’hui hors de la réserve, à Richardville, en banlieue de Campbellton. Sa conjointe également est acadienne.

En plus de leur jeune fille, le couple a adopté un jeune garçon de descendance innu. C’est donc dire à quel point la famille a des racines diversifiées et est rattachée à la culture des Premières Nations.

Dans la jeune quarantaine, celui-ci n’a pas connu l’époque des pensionnats. Son grand-père, par contre, si. Heureusement pour lui, il a pu compter sur sa famille qui était très déterminée à ne pas le laisser en ces lieux.

«Sa grand-mère est allée le chercher après quelques jours seulement au pensionnat. C’était très rare que cela se produisait. Malgré tout, les effets néfastes des pensionnats et des efforts pour lutter contre la culture autochtone se sont fait ressentir avec le temps, entre autres au niveau de la langue. Le mi’gmaq s’est beaucoup perdu dans la communauté», indique-t-il, notant au passage que son enseignement a toutefois connu un regain au cours des dernières années.

La journée de la Réconciliation et vérité en sera à sa seconde édition cette année. Que pense Frédéric de cette initiative?

«Avoir une journée comme celle-ci, dédiée à la mémoire de ce qu’ont vécu les Premières Nations, ça fait partie du cheminement, du processus de guérison. C’est une étape importante que de reconnaître que ces événements se sont bel et bien produits. C’est aussi un rappel pour s’assurer que ça ne se reproduise plus et pour trouver des solutions afin de soulager les torts que cela a pu causer. La journée comme telle, c’est une belle occasion d’éducation», dit-il.

Pour le reste, le fait que le gouvernement fédéral ait choisi d’en faire un férié l’importe peu.

«Pour moi ce qui compte c’est plus les gestes et les actes de chaque individu. C’est à eux de souligner cette journée à leur façon. Est-ce que le fait que ce soit une journée fériée va amener davantage les gens en congé à réfléchir sur la cause autochtone? Je ne sais pas», ajoute-t-il.

Lui et sa famille ont déjà leurs chandails pour la journée de vendredi. L’orange sera évidemment encore à l’honneur. Et une fois de plus, une résolution sera prise. Jusqu’au 30 septembre 2023, ce sera une fois semaine en orange pour toute la famille.