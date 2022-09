Agrile du frêne: une quarantaine d’arbres seront coupés à Edmundston

Quatre après sa détection, l’agrile du frêne n’a pas fini de s’attaquer à plusieurs arbres à Edmundston. Cela mènera à la coupe de plusieurs arbres en raison de leur état de dépérissement avancé ou parce qu’ils sont tout simplement morts.

Daniel Gautreau, coordonnateur aux espaces verts et forestier urbain du Service des travaux publics, ne sait pas exactement combien de frênes pourraient être coupés prochainement, mais il estime qu’une quarantaine d’entre eux pourraient disparaître au cours des prochains mois.

«Ça dépend de nos budgets. On va y aller par ordre de priorité. Les petits arbres qui sont malades ou morts sont faciles à enlever. On a certains arbres qui sont plus gros et qui demandent plus de planification. Ceux qui sont en état de dépérissement avancé, on va aller les chercher en premier.»

C’est en mai 2018 que l’on a détecté cet insecte ravageur à Edmundston. Il s’agissait d’une première en Atlantique, mais l’agrile du frêne avait déjà tué des millions d’arbres en Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick il s’est notamment propagé dans les régions d’Oromocto et de Moncton.

L’insecte ne pose toutefois aucun risque pour la santé humaine, mais pourrait représenter un danger pour les citoyens et les infrastructures si l’arbre venait à s’effondrer en raison de son état.

Avant l’arrivée de l’agrile du frêne en 2018, Edmundston comptait plus de 480 de ces arbres sur son territoire. M. Gautreau estime que la municipalité continuera d’en perdre de façon régulière au cours des prochaines années.

Le risque que la population de frênes soit complètement éliminée est aussi bien présent selon lui.

Même s’ils sont répartis un peu partout sur le territoire de la ville d’Edmundston, beaucoup d’arbres malades se trouvent au centre-ville.

«Une fois que la présence de l’agrile du frêne a été confirmée en 2018, nous savions que toute notre population de frênes était menacée. En fait, une fois installé dans une région, puisqu’il n’y a pas de prédateurs naturels et que les arbres n’ont aucun mécanisme de défense, l’agrile du frêne tue typiquement 95 % de tous les frênes en huit à 10 ans. C’est très dommage, mais c’est inévitable», a expliqué Daniel Gautreau.

Selon les informations de la Ville d’Edmundston, l’insecte adulte émerge de l’arbre à la fin du mois de mai ou au début juin et s’alimente du feuillage des frênes. À la suite de la reproduction des adultes, les femelles pondent soixante à cent œufs minuscules dans les crevasses de l’écorce de l’arbre.

L’éclosion a lieu une à deux semaines plus tard et les larves s’enfoncent dans les couches de l’écorce pour se rendre au phloème de l’arbre où elles creusent des galeries pour se nourrir. C’est cette phase de l’insecte qui finit par tuer les arbres.

Vers le début novembre, les larves entrent en dormance pour l’hiver. La pupe se forme au printemps suivant, la larve se métamorphose en un insecte adulte et le cycle recommence.

Ce cycle de l’agrile du frêne finit par tuer un arbre dans une période de deux à cinq ans.

«C’est malheureux parce que ces arbres, en plus d’embellir les villes, jouent un rôle important dans l’amélioration des conditions environnementales des régions urbaines», a mentionné M. Gautreau.

Les principaux symptômes de l’agrile du frêne sont souvent difficiles à détecter avant qu’il ne soit trop tard.

«Par le temps que les symptômes apparaissent, l’insecte est déjà bien établi. À un moment donné on va voir des branches mortes. Il va y avoir des sections qui vont mourir au complet», a expliqué Daniel Gautreau.

La propagation de cet insecte est d’ailleurs souvent facilitée par l’activité humaine. La Ville d’Edmundston a d’ailleurs souvent demandé aux gens d’éviter de déplacer tout produit du frêne, comme les billes, les branches et les copeaux de bois, ainsi que toutes les espèces de bois de chauffage provenant du lieu touché.

Les arbres coupés ne doivent d’ailleurs pas sortir de la région du Madawaska.

Pour remplacer ces pertes, la municipalité continuera de planter des arbres annuellement.

«On veut s’assurer de maintenir notre capital vert à long terme. Ce qui est triste est qu’il y a des arbres attaqués qui avaient déjà une quarantaine d’années alors c’était de beaux gros arbres.»

«C’est vraiment important de diversifier les arbres que l’on plante. On veut s’assurer que, si une certaine maladie tombe sur une espèce en particulier, on aura tout de même un couvert forestier qui sera présent.»

Il existe un insecticide pour essayer de prolonger la vie des arbres, mais il est très dispendieux selon M. Gautreau.

«L’application de ce produit coûte cher et ça va durer une année ou deux. On se placerait dans un cercle vicieux qui serait difficile à gérer à long terme. Il y a plusieurs choses embryonnaires et il n’y a pas de solutions faciles.»