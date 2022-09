Boissons et aliments locaux: le plan d’action n’impressionne pas

Le plan d’action 2022 de la Stratégie sur les boissons et les aliments locaux du Nouveau-Brunswick reçoit un accueil mitigé de la part de plusieurs intervenants du secteur agricole.

La Stratégie sur les boissons et les aliments locaux 2021-2025, publiée cette semaine par le ministère de l’Agriculture, comprend trois piliers (Cultiver NB, Acheter NB et Nourrir NB) afin d’améliorer la résilience alimentaire de la province d’ici 2025.

Le plan, qui compte neuf objectifs et une vingtaine de mesures, ne présente aucune cible chiffrée ou d’objectifs mesurables.

Parmi les objectifs présentés pour cette deuxième année du plan, on dit notamment vouloir «soutenir les participants du secteur des aliments et des boissons pour favoriser leur croissance et leur expansion» et «promouvoir l’utilisation d’aliments locaux auprès des organismes et des initiatives qui cherchent à améliorer l’accès physique économique aux aliments» pour les citoyens.

Pour le député vert de Kent-Nord, Kevin Arseneau, les différentes mesures du plan n’arriveront malheureusement pas à s’attaquer aux principaux problèmes de l’agriculture au Nouveau-Brunswick, soit la disparition du nombre de fermes et le vieillissement des agriculteurs.

«Même si les fermes profiteront de certaines des initiatives qui sont mises de l’avant, les fermiers ne sont pas dupes, elles ne vont pas réellement sauver l’agriculture au Nouveau-Brunswick et renverser les tendances que l’on observe quant à la diminution du nombre de fermes ou le vieillissement des agriculteurs», déplore le député, qui est lui-même agriculteur.

Le dernier recensement de l’agriculture de Statistique Canada confirme les tendances évoquées par Kevin Arseneau.

À la fin des années 1970, la province comptait 4551 fermes. Selon le recensement de 2021, le Nouveau-Brunswick ne compte plus que 1851 exploitations agricoles. En cinq ans seulement, 404 fermes ont disparu.

D’après Statistique Canada, le nombre d’agriculteurs de moins de 35 ans a lui aussi fondu, passant de 270 en 2016 à 165 en 2021, soit 6,7% des 2 475 fermiers de la province.

«Je vois beaucoup plus ça comme du marketing qu’un plan sérieux et sincère pour régler les défis de l’agriculture, ajoute Kevin Arseneau. Qu’est-ce que cette stratégie réussit vraiment à faire pour renverser ces tendances-là?»

L’été dernier, le président de l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick, Christian Michaud, avait indiqué à l’Acadie Nouvelle que la Stratégie sur les boissons et les aliments locaux ne valait pas le papier sur lequel elle a été écrite.

Bien qu’ils soient un peu moins critiques que M. Michaud, ses collègues à l’Union des fermiers du Nouveau-Brunswick sont aussi d’avis que le plan d’action ne peut à lui seul résoudre les problèmes du secteur agricole.

«La stratégie tente de répondre à certaines problématiques et nous sommes contents de l’appuyer, mais elle n’atteindra pas ses objectifs si elle n’est pas mise en œuvre avec d’autres projets de loi», dit la directrice générale de l’Union des fermiers, Suzanne Fournier.

De nombreuses autres initiatives n’étant pas directement associées à l’agriculture doivent être déployées afin de régler les enjeux de sécurité et d’autosuffisance alimentaire qui ont été identifiés dans la Stratégie sur les boissons et les aliments locaux, dit-elle.

«L’Union nationale des fermiers croit par exemple qu’un revenu minimum garanti contribuerait grandement à atteindre plusieurs des objectifs de la stratégie, illustre Mme Fournier. Ça changera le paysage alimentaire, les Néo-Brunswickois pourraient se permettre d’être agriculteurs ou de lancer de nouvelles fermes sans être obligés d’avoir un autre emploi. Ça donnerait aussi un pouvoir d’achat aux Néo-Brunswickois à faible revenu n’étant pas en mesure de consommer local.»