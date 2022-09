Thermopompes gratuites: des fournisseurs locaux se sentent lésés

Le nouveau programme «éconergétique amélioré» (lire «thermopompes gratuites»), ne fera pas que des heureux. Certains pensent que les petits fournisseurs locaux pourraient perdre une partie importante de leur clientèle au profit de l’entreprise retenue par Énergie NB pour desservir la province.

C’est ce que redoute Léonce David, propriétaire de Réfrigération Plus, de Caraquet, et il tient à le laisser savoir.

M. David a affirmé à l’Acadie Nouvelle, lors d’une entrevue, que la députée de Caraquet, Isabelle Thériault lui avait relayé certaines informations après avoir discuté avec Kent Holland, le ministre de l’Énergie et du Développement des ressources.

Jeudi, le directeur des communications d’Énergie NB a confirmé dans un courriel qu’une entreprise a effectivement été choisie en 2019 par la société de la couronne aux termes d’un appel d’offres.

En 2019, la compagnie monctonienne Greenfoot Energy Solutions, qui a des bureaux dans différents coins de la province, a remporté la soumission liée au programme d’économie de chauffage pour les familles à faible revenu.

Mais le porte-parole d’Énergie NB a ajouté que d’autres compagnies pourraient être impliquées dans le nouveau programme si le public répond de façon importante.

«(Si) la demande le nécessite, nous sommes prêts à former d’autres entreprises à installer des thermopompes.»

Quoi qu’il en soit, Léonce David croit que sa compagnie qui, comme bien d’autres, dessert une clientèle locale, ne pourra concurrencer un compétiteur qui donne et installe gratuitement des systèmes de chauffage.

L’annonce du nouveau programme n’aurait d’ailleurs pas tardé à se faire sentir.

L’entrepreneur de Caraquet devait installer 30 thermopompes au cours des deux prochaines semaines, mais jeudi, 10 clients l’auraient déjà contacté pour annuler leur commande. Des dizaines de milliers de dollars de revenus se seraient ainsi volatilisés en quelques heures, et M. David estime que son chiffre d’affaires pourrait être réduit de 15 à 20%.

«J’ai 20 employés. Ça fait 20 familles à nourrir. Je voulais les garder jusqu’à Noël, mais avec les contrats que je vais perdre, je ne sais pas si je vais pouvoir faire travailler mes gars jusqu’au mois d’octobre.»

Échos au Restigouche

Réjean Joncas, de McInthyre Refrigeration & Vent Co. Ltd., à Eel River Crossing, ne s’explique pas non plus pourquoi les petites compagnies locales seraient exclues du programme.

«Je ne comprends pas pourquoi on donnerait à une seule compagnie. On peut faire le même travail. On est certifiés et on dessert déjà la population des alentours avec les programmes (existants) du fédéral et du provincial.»

Le territoire desservi par McInthyre Refrigeration & Vent va de Saint-Quentin à Bathurst.

Malgré tout, M. Joncas ne va pas reprocher à sa clientèle de se tourner vers un programme qui offre des thermopompes gratuites.

«Je ne les blâme pas. Les gens veulent économiser de l’argent, mais j’aimerais les garder. C’est sûr que je vais perdre des ventes, mais ceux qui ne se qualifieront pas (au programme) vont venir chez nous.»