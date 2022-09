Une nouvelle étape dans le dossier du transport en commun au Madawaska

Des scénarios possibles au sujet du transport en commun dans la région du Madawaska devraient être dévoilés d’ici le mois de novembre.

Le 28 septembre dernier, une rencontre du comité de travail sur le transport en commun a rassemblé des intervenants des municipalités d’Edmundston et de Haut-Madawaska, la Première Nation malécite du Madawaska, les chambres de commerce d’Edmundston et du Haut-Madawaska, la Commission de services régionaux du Nord-Ouest, le Partenariat local en immigration et Travail NB.

L’objectif était de discuter les éléments qui sont ressortis du processus de consultation auprès de divers intervenants de la communauté. Celui-ci, qui représentait la deuxième étape du projet, s’est déroulé au cours de l’été et s’est conclu par cette réunion.

Selon Cathy Pelletier, directrice générale de la Chambre de commerce d’Edmundston – organisme pilotant le dossier actuellement – l’élément qui a été mentionné le plus souvent est le désir des entreprises d’avoir un service de transport afin d’assurer une meilleure main-d’œuvre dans la région.

Il en est de même pour les étudiants qui voudraient se rendre plus facilement à leur établissement d’études ou au travail et les nouveaux arrivants qui n’ont pas nécessairement accès à un véhicule à leur arrivée au Canada.

«C’est certain qu’il y a plusieurs choses qui sont ressorties de ça. On avait un travail de priorisation à faire selon les besoins et selon ce qui a été mentionné pour passer à l’étape 3.»

Selon Mme Pelletier, cette nouvelle étape est essentiellement le retour, à la table de travail, de la firme Vecteur 5 qui a reçu le mandat d’analyser les données et d’apporter des recommandations.

«Ça peut englober bien des choses. Ça ne veut pas dire que ça va mener à l’implantation d’un autobus de neuf heures le matin jusqu’à neuf heures le soir avec une personne à temps plein. Ce sera le travail de la firme de trouver le ou les scénarios qui seraient le plus possible, avec les informations qu’on leur a données et en se basant sur ce qui se fait ailleurs.»

La directrice de la Chambre de commerce d’Edmundston estime que, selon les réponses obtenues lors du processus de consultation, cette étude pourrait permettre d’apporter de nouvelles idées, mais aussi d’adapter des outils qui existent déjà sur le territoire.

«Ça nous a permis de faire un bon bilan de ce qui existe sur le territoire et auquel on pourrait avoir accès pour maximiser nos services, au lieu de penser à faire d’autres achats. Ça ne veut pas dire que c’est ce que l’on va faire, mais le plan nous a aidés à le réaliser.»

«On veut établir les besoins criants dans l’immédiat, pour ensuite voir ce que l’on peut avoir comme complément pour desservir le plus de gens possible.»

Notons que le comité de travail sur le transport en commun aura jusqu’à la fin de l’année pour présenter un plan. Celui-ci sera ensuite mis en œuvre par la CSRNO qui a eu le mandat, dans le sillon de la réforme sur la gouvernance locale, de s’occuper de dossiers comme celui du transport en commun au Nord-Ouest.

«Jusqu’à maintenant, on respecte les échéanciers alors c’est de bon augure pour la suite des choses (…) On veut que notre région soit attrayante alors ça prend des solutions de ce côté pour éviter l’exil de nos gens vers les grands centres.»