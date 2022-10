Pokeshaw accueillera pour la deuxième fois le Festival de la canneberge

Pokeshaw, près de Grande-Anse, accueillera pour la deuxième fois le Festival de la canneberge, du 14 au 17 octobre.

Le 14 octobre sera cependant réservé aux sorties scolaires. Les élèves auront l’occasion de visiter les cultures de canneberges ainsi que le Musée des cultures fondatrices de Grande-Anse.

L’activité vedette du festival est la visite de la cannebergière de la ferme Canwick, qui aura lieu tous les matins du festival. «Cette ferme est vraiment importante à Pokeshaw, affirme la directrice du festival, Mary Anne Riordon Barry. C’est une grande production de canneberges et c’est une entreprise que beaucoup de personnes ne connaissaient pas. L’année passée, on a ouvert leurs yeux.»

Un grand marché avec de l’artisanat, du café et divers produits sera installé au Centre communautaire de Pokeshaw/Blackrock.

Il y aura comme nouveauté cette année un concert à l’église anglicane de Clifton, qui mettra en vedette la troupe de danse irlandaise Nelson Doyle dancers – avec la participation d’une danseuse écossaise traditionnelle – la Bathurst Ukulele Society et l’artiste de Bathurst Christine Natasha Landry.

Autre ajout par rapport à l’année dernière, le festival ne se concentrera pas seulement sur la culture du canneberges et sera l’occasion de présenter et faire la démonstration de diverses cultures de la région. Il y aura notamment la compagnie Oceanshores lobsters de Pokeshaw qui proposera des visites de son établissement et montrera comment se pratique la pêche au homard. Il y aura aussi une démonstration de pressage du cidre de pomme, de l’automatisation d’une serre et de la production du sirop d’érable.

Il y aura aussi des visites au Musée des cultures fondatrices ainsi que des marches dans la nature et dans le Parc de Pokeshaw dans lequel les visiteurs pourront en apprendre plus sur l’histoire du village et son patrimoine.

Pour Mary Anne Riordon Barry, le festival permet aux participants d’en apprendre plus sur la production des canneberges et l’histoire des Irlandais dans la région, ce qui est à la base de la fondation de cette petite localité située entre la Péninsule et la région Chaleur.

«Ça nous donne une chance de savourer l’histoire des Irlandais qui sont venus ici.» Une des invitées du festival, Christine Natasha Landry, a d’ailleurs présenté cet été une pièce de théâtre à Tracadie sur le passage du voilier irlandais Eliza Liddell dans la Péninsule acadienne.