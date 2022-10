Un troisième marché d’automne extérieur à Rogersville

La COVID-19 aura laissé au moins un bel héritage à Rogersville. Créé durant la pandémie, le marché extérieur du mois d’octobre semble être là pour rester.

Le troisième marché extérieur d’automne aura lieu le 8 octobre prochain, de 11h à 16h, au parc Mille pas de Rogersville. «Ça fait depuis 2020 qu’on le fait», indique la directrice générale du Village de Rogersville, Angèle McCaie.

«Avant la pandémie, il y avait un marché de Noël», dit la porte-parole municipale. Selon elle, ce sont des artisans locaux qui organisaient cette activité à la cafétéria de l’école Étoile de l’Acadie.

«Il y a des gens qui font toutes sortes de belles choses dans la communauté», commente Angèle McCaie. Toutefois, en raison de la pandémie, les organisateurs avaient été dans l’obligation de cesser cette activité intérieure du temps des fêtes.

En revanche, les autorités du Village de Rogersville ont décidé d’organiser un marché extérieur. «On a un sentier situé le long de la route 126. On s’est dit qu’on pouvait l’essayer, et on peut mettre des tables», explique Angèle McCaie.

«On a deux kilomètres de sentier, ça prendrait beaucoup de tables avant de remplir ça. C’est pas mal illimité ce qu’on peut mettre là», affirme-t-elle.

Le marché extérieur se déroule au parc Mille pas, le long de la route 126 à Rogersville. – Gracieuseté

Au cours des deux dernières années, les gens pouvaient se rendre au marché d’automne et aller de table en table dans une seule direction, sans croiser personne. «Pendant la pandémie, ç’a super bien été. Il y a eu beaucoup de participants et beaucoup de personnes qui sont venues vendre ont aimé ça. On a juste continuer de le faire», résume Angèle McCaie.

«Depuis ce temps-là, on a décidé de ne pas le remettre en dedans, parce que le monde aime vraiment l’atmosphère à l’extérieur l’automne. Les gens sont confortables avec ça et on est beaucoup moins tassés», ajoute-t-elle.

Entretemps, le café ForêStation a ouvert ses portes dans la gare de train en 2021, et se trouve à proximité du parc Mille pas. «Il y a beaucoup de personnes qui se stationnent là», informe Angèle McCaie, tout en ajoutant que les véhicules peuvent aussi se stationner le long de la route 126.

Le Village de Rogersville organise également un marché durant l’été. «Je trouve que celui d’automne est plus populaire, fait remarquer Angèle McCaie. Les gens sont moins partis en vacances et ça donne aussi l’occasion aux gens d’acheter des cadeaux de Noël.»

«On le fait le samedi, parce qu’on pense que s’il y a de la mauvaise température, on pourrait toujours le repousser au lendemain», déclare-t-elle.