Bathurst: le Festival des récoltes et l’OktoberFest attirent les foules

Le centre-ville de Bathurst était bondé samedi après-midi alors qu’étaient présentés conjointement le Festival des récoltes et l’OktoberFest.

Fermée à la circulation, la rue Main était occupée par plusieurs dizaines de véhicules antiques, dont certains modèles remontent aussi loin que la fin des années 1920.

Des modèles récents de bolides de haute-performance ont également attirés les regards des nombreux passants qui ont arpenté l’artère du centre-ville où se trouvaient aussi des chansonniers et des kiosques de grillades BBQ et de dégustation de bières artisanales .

À quelques pas de la rue Main, une quarantaine d’artisans avaient pour leur part installé leur kiosque et mis à la vue du public et en vente leurs créations artisanales.

L’ambiance était à la fête à la promenade Waterfront, où les plus jeunes semblaient prendre plaisir à décorer et sculpter des citrouilles qui se trouvaient en nombre incalculable sur le site du marché public.