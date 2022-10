«Faire pousser des citrouilles géantes, c’est plaisant pour tout le monde»

Darryl et Maureen Tingley de Fredericton ont remporté le premier prix de la 25e édition du Festival provincial de la citrouille géante de Néguac dimanche.

La citrouille qu’ils ont apportée pesait 1396 livres. C’était la seule du lot à faire partie de la catégorie des 500 livres et plus. Ils n’ont cependant pas battu le dernier record de 1721 livres.

Le couple sont des habitués du festival, ayant déjà présenté des citrouilles, gagné des prix et des fois, venus juste profiter de la journée.

«C’est un très beau festival, raconte Darryl Tingley . Il y a beaucoup de choses à faire, pas seulement les citrouilles. Les gens prennent du plaisir, ce qui me rend de bonne humeur. Faire pousser des citrouilles géantes, c’est plaisant pas seulement pour moi, mais pour tout le monde aussi.»

Malgré la saison qui n’a pas été très favorable pour la culture de la citrouille, celles qui étaient présentes ont impressionné le public réuni au Club de l’âge d’or de Néguac.

Parmi les autres gagnants de la journée, la première place de la catégorie 100 livres et plus a été remportée par Terry Brideau avec sa citrouille de 394 livres et la première place de la catégorie des 100 livres et moins par Mariette Chiasson qui a présenté une citrouille de 86 livres.

Cette journée était l’occasion de célébrer les 25 ans du festival. Des célébrations qui ont été retardées de deux mois à cause de la pandémie. Les quatre fondateurs étaient présents pour recevoir des plaques honorifiques. Ils sont fiers de l’ampleur qu’a pris l’événement qu’ils ont créé.

«On a commencé ça avec quelques personnes devant ma grange, aujourd’hui les gens viennent de partout», a affirmé le fondateur, Camille Breau.

L’événement est devenu une fierté pour la ville de Néguac. «C’est l’occasion pour les gens de sortir en automne et de se rencontrer autour de plusieurs grosses citrouilles, a déclaré le maire de Néguac, Georges R. Savoie. C’est surprenant de voir autant de monde réuni pour cette compétition, mais c’est le résultat d’une année de travail pour les cultivateurs.»

Plusieurs activités étaient présentes sur place, que ce soit le marché artisanal à l’intérieur du club de l’âge d’or ou les différentes attractions pour les enfants, comme la décoration de citrouilles ou les animaux de la ferme, notamment un tour de charrette tirée par un poney. Le principal attrait restait cependant les citrouilles géantes.

«On trouve ça impressionnant les gens qui font pousser des citrouilles de cette taille», a mentionné Valérie Noel, venue de Caraquet avec sa famille pour assister à la compétition.