Arrestation musclée: quelle est l’intention du policier?

Il faudra attendre encore deux semaines avant de connaître les intentions du policier accusé d’avoir utilisé une force excessive lors d’une arrestation survenue à Campbellton en juillet 2021.

Le dossier de l’agent Pierrick Caron de la Gendarmerie royale du Canada était de retour, lundi, au Palais de justice de Campbellton. Le policier devait ainsi revenir devant les tribunaux afin de répondre à l’accusation de voie de fait déposée contre lui plus tôt cet été.

Représentant la Couronne, la procureure Karen Lee a comparu à distance. Celle-ci a demandé à la Cour de reporter la cause de quelques semaines afin de pouvoir discuter avec la partie défenderesse dans le but de raccourcir un éventuel procès ou même de régler la matière avant d’en arriver à ce stade. L’avocate représentant l’accusé, Me Renée Roy, a d’ailleurs confirmé que cette demande d’ajournement était conjointe.

La juge Joanne Durette a accepté la demande et repoussé la date de la comparution et de l’enregistrement du plaidoyer au lundi 17 octobre.

Cette accusation de voie de fait découle d’une enquête confiée au Bureau des enquêtes indépendantes du ministère de la Sécurité publique du Québec à la suite de l’incident survenu le 2 juillet 2021. M. Caron avait alors participé à l’arrestation d’un suspect (André Mercier) sur la rue Roseberry de Campbellton.

L’arrestation en question a été captée sur vidéo par un passant. L’intervention a rapidement fait le tour des médias sociaux où les internautes ont été nombreux à dénoncer son caractère plutôt musclé. On peut notamment y voir le suspect recevoir une vingtaine de coups au corps et au visage de la part du membre de la GRC, et ce, alors qu’il est bien immobilisé au sol. À la suite de cet incident, le policier impliqué a été relégué à des tâches administratives.

Dans son rapport, le BEI a conclu qu’il y avait bien matière à porter des accusations criminelles en lien avec cette arrestation.