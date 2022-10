Caraquet accueillera le prochain Rendez-vous Acadie 50+

La ville de Caraquet accueillera le Rendez-vous Acadie 50+ en 2024.

La nouvelle a été annoncée à l’issue de l’AGA de l’organisme au Centre Jean-Daigle d’Edmundston. Il s’agira de la 8e édition de l’événement,qui s’appelait jusqu’à maintenant les Jeux de l’Acadie 50+.

«Les RV Acadie 50+ offriront un vrai rendez-vous mieux-être aux personnes de cinquante ans et plus, avec des activités sportives, récréatives et culturelles. L’accent ne sera pas mis sur l’aspect compétitif, mais plutôt sur le social et le mieux-être. Ce seront des rencontres sociales remplies de plaisir et d’amitié», peut-on lire dans un communiqué.

Paul Demers est le nouveau président de l’organisme, remplaçant Jean-Luc Bélanger, qui est le fondateur des Jeux de l’Acadie 50+ et qui en est le président depuis plusieurs années.

La cérémonie de clôture des Jeux de l’Acadie 50+ s’est déroulée au Club de golf d’Edmundston le 1er octobre avec l’annonce de ces changements et le bilan des activités.

Ces jeux, qui devaient se tenir originalement en 2020 à Edmundston, ont finalement eu lieu cet été du 15 juillet au 1er octobre dans plus d’une quinzaine de communautés de l’Acadie des Maritimes avec 47 activités couvrant différents volets (sportif, récréatif ou culturel).

«La tenue de ces jeux modifiés par rapport à son concept original d’être centralisés dans une seule municipalité a connu un grand succès», a mentionné la coordonnatrice de l’événement, Thérèse Saulnier.

Ce nouveau concept des Rendez-vous Acadie 50+ en différentes régions en Acadie sera évalué pour l’avenir. «Il serait intéressant d’avoir ces RV Acadie 50+ dans différentes régions aux deux ans et dans une municipalité hôtesse aux deux ans aussi, alternant d’une année à l’autre», a expliqué Mme Saulnier.