Chaleur Forest Products vendue à une entreprise de la Colombie-Britannique

Interfor a annoncé lundi la signature d’une entente avec une société affiliée au Kilmer Group qui la verra acquérir la néo-brunswickoise Chaleur Forest Products pour 325 millions $.

Chaleur Forest Products détient des scieries à Belledune et à Bathurst, dont la capacité annuelle de bois d’œuvre combinée atteint 350 millions de pieds-planches. Le bois d’œuvre provient surtout des forêts gérées du nord du Nouveau-Brunswick.

La société exploite en outre une division de gestion de zones boisées établie à Miramichi, qui s’occupe d’environ 30% de l’ensemble des forêts de la Couronne dans la province.

Environ 400 personnes travaillent dans ces installations.

En plus du prix d’acquisition, qui comprend un fonds de roulement net de 31 millions $, Interfor prendra en charge les dépôts de Chaleur Forest pour les droits compensateurs et antidumping à la clôture, pour une considération égale à 55 $ de l’ensemble des dépôts sur une base après impôts. Chaleur Forest avait payé 82 millions $ US en dépôts de droits compensateurs et antidumping en date du 31 août.

Le chef de la direction d’Interfor, Ian Fillinger, a fait valoir que la transaction était conforme à la stratégie de son entreprise consistant à se concentrer sur sa croissance en tant que producteur de bois d’œuvre non diversifié, et qu’elle renforçait sa récente expansion dans l’Est canadien.

Interfor a indiqué que sa capacité de production annuelle totale de bois passera à 5,1 milliards de pieds-planche, dont 44% dans le sud des États-Unis, 19% dans l’est du Canada, 15% dans le nord-ouest des États-Unis, 15% en Colombie-Britannique et 7% dans les Maritimes.

L’acquisition est assujettie à un examen des autorités réglementaires canadiennes et américaines, ainsi qu’à certaines conditions de clôture. Elle devrait être conclue au cours du quatrième trimestre.