Cinq anciens du Collège et de l’Université Saint-Joseph seront honorés 

La Fondation du Collège Saint-Joseph honorera cinq anciens qui ont été associés à l’Université Saint-Joseph, à Memramcook comme à Moncton. La cérémonie se déroulera le lundi 10 octobre au Monument Lefebvre de Memramcook.

Les réussites de deux personnalités qui ont fait honneur à leur alma mater et à l’Acadie seront soulignées de façon posthume. Roméo LeBlanc, natif de Memramcook, étudiant, professeur à l’Université Saint-Joseph, journaliste, député, ministre fédéral, président du Sénat Canadien, premier Acadien nommé Gouverneur-général du Canada et ancien Chancelier de l’Université de Moncton sera reconnu lors de cette cérémonie. Même chose pour Mère Marie-Léonie Paradis, fondatrice des Petites sœurs de la Sainte-Famille – associée à l’œuvre du fondateur Camille Lefebvre au Collège et à l’Université Saint-Joseph de Memramcook pendant près d’un siècle.

Trois autres anciens et anciennes seront honorés lors de cette cérémonie. Originaire de la Nouvelle-Écosse, Omer Blinn a terminé ses études en commerce sur le campus de l’Université Saint-Joseph à Moncton en 1957. Il a connu une longue carrière dans l’enseignement à l’Université Sainte-Anne, puis fut très engagé dans sa communauté éventuellement comme Préfet de la municipalité de Clare.

Raymond Chiasson, de Shippagan a connu une longue carrière dans l’enseignement à Shippagan et a été un bénévole très engagé dans sa communauté. Il a été associé au campus de l’Université de Moncton à Shippagan, en particulier dans les campagnes de financement.

Sœur Odette Léger, ancienne Mère générale de la congrégation des Religieuses Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, graduée du Collège Notre-Dame d’Acadie (diplômée de l’Université Saint-Joseph), a été très engagée dans de nombreux projets communautaires et elle continue d’offrir ses services aux causes humanitaires..

Il s’agit de la deuxième cérémonie de reconnaissance d’anciens du Collège Saint-Joseph puis de l’Université Saint-Joseph. Le 12 juin dernier, lors d’une rencontre tenue au Monument Lefebvre à Memramcook, la Fondation a honoré le Père Camille Lefebvre, fondateur du Collège Saint-Joseph en 1864. Ce Collège a constitué la première institution de hautes études en Acadie.

La Fondation avait reconnu deux autres anciens de renom diplômés de l’Université Saint-Joseph, le professeur Fernand Arsenault, ancien doyen de la faculté des Arts de l’Université de Moncton, est reconnu pour son leadership dans les causes humanitaires.

Le deuxième ancien de renom reconnu lors de cette première cérémonie fut le premier Acadien élu maire de Moncton, Léopold Belliveau qui a siégé au sein du conseil municipal de Moncton pendant près de 30 ans dont trois mandats consécutifs comme maire.