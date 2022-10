Des enseignants francophones ont des difficultés en français

Marianne Cormier assure que la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton, dont elle est doyenne, fait son possible pour enseigner le français à ses étudiants. Les compétences linguistiques des enseignants francophones sont aussi l’affaire de leur employeur, selon elle.

L’Université de Moncton (U de M) organise des journées de réflexion sur la qualité de la langue. Ces événements ont pour origine une demande de changement administratif au renforcement des compétences linguistiques des élèves de la Faculté des sciences de l’éducation.

À cause de cette requête, les membres du Sénat académique de l’U de M ont eu un long débat sur le niveau de français des étudiants en mai 2021.

«À chaque fois que nous arrivons avec un sujet lié à la qualité de la langue, nous avons de longues discussions, c’est certain, rit la doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation, Marianne Cormier. Ça vient chercher les émotions.»

Le changement réclamé en mai 2021 est entré en vigueur à la rentrée suivante, en septembre 2021.

Changement administratif

Depuis, les étudiants de deuxième année en sciences de l’éducation doivent suivre le cours de français EDUC2003 en un semestre à raison de trois heures hebdomadaires, plutôt qu’en deux semestres à raison d’une heure et demie par semaine.

«Le cours risquait d’entrer en conflit horaire avec un autre au deuxième trimestre, explique Mme Cormier. Ça créait du stress chez les étudiants et c’était très lourd pour l’administration. En plus, si un élève échouait au cours, il devait attendre l’année scolaire suivante pour le reprendre. Là, il peut le refaire dès janvier.»

Par ailleurs, les étudiants en sciences de l’éducation doivent maintenant passer cinq évaluations au lieu de huit pour réussir le cours EDUC2003.

«Ça ne change rien, vraiment, affirme Mme Cormier. Certaines évaluations étaient redondantes. Elles testaient les mêmes objectifs d’apprentissage à deux reprises. Ça soulage aussi les étudiants.»

Ces examens visent à prouver que les futurs diplômés peuvent comprendre et déclamer un texte, identifier les différents registres de langue, parler et rédiger en français standard, connaître les règles d’orthographe et de grammaire.

Ils doivent obtenir un score minimum de 2,6 sur 4,3 à ces évaluations, c’est-à-dire 76% ou B-, selon le barème de la Faculté de l’éducation (alors que 2,6 représente mathématiquement 60% de 4,3). En cas d’échec, les étudiants ont droit à deux reprises du cours.

Test unique

Ces exigences existent seulement à l’Université de Moncton, concernant les enseignants employés par le système scolaire francophone du Nouveau-Brunswick, selon Mme Cormier.

«La qualité du français ne peut pas peser seulement sur les épaules de la Faculté des sciences de l’éducation, plaide la doyenne. Il y a aussi des enseignants qui ont des diplômes de l’Université du Nouveau-Brunswick et de l’Université Saint-Thomas dans les écoles francophones. Depuis la pénurie [de main-d’œuvre], il y a assez de postes [à pourvoir], on embauche tout le monde.»

Les districts scolaires francophones ignorent quelle est la proportion de diplômés de l’U de M parmi leurs enseignants. Quoi qu’il en soit, certains professeurs des écoles ont des compétences linguistiques insuffisantes.

«[Ils] sont accompagnés par leur direction. Ces dernières peuvent trouver les outils et les ressources nécessaires afin de peaufiner ou d’améliorer les compétences écrites en français», indique le directeur des relations stratégiques par intérim du District scolaire francophone Sud (DSFS), Jean-Luc Thériault.

Enseignants accompagnés

Il précise que le DSFS a proposé aux enseignants en difficulté des formations gratuites l’année dernière en partenariat avec l’U de M. Les leçons portaient sur la syntaxe, les anglicismes, les outils d’aide à la rédaction et les façons de rédiger un texte clair et simple.

Peut-être que ce soutien a profité à celui qui a écrit sur internet en 2020-2021: «cet ici [sic] où les élèves vont compléter les travaux de mathématiques, de grammaire, d’écriture et de lecture».

«Nous avons remarqué un bel intérêt pour ces cours et c’est, à ma connaissance, quelque chose qui pourrait se poursuivre cette année», note en tout cas M. Thériault.

La coordonnatrice des relations stratégiques, Julie Poulin, déclare que le District scolaire francophone du Nord-Ouest (DSFNO) impose un test interne aux enseignants et aux suppléants à long terme diplômés ailleurs qu’à l’U de M.

Elle ajoute que ces employés reçoivent de l’aide en français quand ils rencontrent de grandes difficultés.

«Les candidats qui [postulent pour la suppléance à court terme] n’ont pas besoin d’avoir réussi l’Attestation des compétences langagières en français (TCLF) [de l’U de M] et nous ne leur soumettons pas notre test de français à l’interne», précise Mme Poulin.

Le District scolaire francophone Nord-Est n’a pas répondu à l’Acadie Nouvelle dans les temps.

«Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, en collaboration avec l’U de M, poursuit ses efforts de manière continue dans l’optique d’améliorer la formation initiale des enseignantes et des enseignants», dit le chargé de communication du gouvernement Benoît A. Lanteigne.

Il ajoute qu’un Comité de coordination de la formation des enseignantes et enseignants, est en place de manière permanente et qu’il regroupe des représentants de son ministère et de l’U de M.

Vieilles inquiétudes

Le niveau en français des diplômés de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton (U de M) soulève des inquiétudes au moins depuis 2013.

Cette année-là, un ancien professeur en biologie de l’établissement, Marc-André Villard, a écrit une tribune dans l’Acadie Nouvelle. Le Québécois a avancé que l’U de M échouait à former en langue les étudiants de la Faculté des sciences de l’éducation et acceptait des élèves trop faibles dans cette matière.

«L’Université se doit de resserrer les critères à l’admission et d’envoyer un message clair dans les écoles: l’époque de la passoire est révolue. Dorénavant, nous prenons le français au sérieux», a-t-il asséné.

M. Villard a aussi jugé insuffisantes les compétences en français de nombreux enseignants.

Depuis 2010, la Faculté des sciences de l’éducation de l’U de M obligeait pourtant ses étudiants à réussir un test de compétences langagières (TCLF) avant la fin de leur troisième année. Elle a d’ailleurs dû renvoyer 18 étudiants qui l’avaient raté en 2016, un taux d’échec de 25%.

«C’était déjà moi, la doyenne de la Faculté, se souvient Marianne Cormier. C’était difficile, mais j’ai été obligée d’appliquer le règlement. Il y a eu une polémique, car on nous disait qu’on était trop rigoureux.»

Elle précise que des étudiants ont jugé mauvaise leur préparation au test, malgré l’offre de tutorat, d’atelier et d’exercices en ligne.

«Nous les avons écoutés et nous avons regroupé tous les mécanismes de préparation dans un cours: EDUC2003, raconte Mme Cormier. Ils ont une meilleure préparation en plus d’une composante pédagogique: comment enseigner la compréhension de la lecture, par exemple.»