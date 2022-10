Edmundston: achalandage record à la Grande grouille d’automne

Le nombre 13 n’a pas été synonyme de malchance pour les organisateurs de la 13e Grande grouille d’automne qui a eu lieu, le week-end dernier, au Jardin botanique du Nouveau-Brunswick. Une foule record de 14 645 personnes ont participé à l’événement.

L’une des organisatrices de l’événement, Anne Martin, s’était fixé des objectifs plus modestes étant donné que l’événement effectuait un retour à la normale après les deux éditions précédentes qui ont été affectées par la pandémie.

Selon Mme Martin, on souhaitait accueillir au moins 7000 personnes, mais le souhait était de voir 10 000 personnes franchir l’enceinte du jardin situé dans le secteur Saint-Jacques à Edmundston.

«En 2019, on a eu notre année record. On avait accueilli environ 14 500 personnes. C’était du jamais vu. Après la pandémie, on s’est dit: si on peut au moins avoir la moitié, ce serait satisfaisant.»

Les organisateurs ont donc eu cette belle surprise de voir autant de gens d’un peu partout au N.-B. et au Canada visiter le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick. Des touristes européens et des gens d’aussi loin que Washington ont fait partie du groupe de visiteurs.

«C’était extraordinaire de voir tous ces gens, surtout après les deux années que l’on vient de vivre et en raison du fait que les gens ont plus de difficulté avec le coût de la vie qui augmente», a poursuivi Anne Martin.

C’est sous le thème de l’imaginaire que s’est déroulée cette Grande grouille. – Acadie Nouvelle: Bobby Therrien Un nombre record de personnes ont visité le Jardin botanique du Nouveau-Brunswick lors de la plus récente Grande grouille d’automne. – Acadie Nouvelle: Bobby Therrien Dame nature a également été au rendez-vous. – Acadie Nouvelle: Bobby Therrien Les lumières, la musique et les effets sonores ont aussi contribué à rendre les décors plus vivants. – Acadie Nouvelle: Bobby Therrien

C’est sous le thème de l’imaginaire que s’est déroulée cette Grande grouille. En plus des quelque 3000 citrouilles réparties un peu partout sur les lieux, des décors inspirés de contes de fées, de films et de bande dessinée avaient aussi été préparés pour l’occasion.

Les gens ont donc pu admirer des stations dédiées à la Guerre des Étoiles, E.T. et Jurassic Park, et aussi par Cendrillon, Hansel et Gretel, le Roi Lion, et aussi par Tintin, Astérix et Lucky Luke.

Les lumières, la musique et les effets sonores ont aussi contribué à rendre les décors plus vivants. Des membres de la troupe des Jeunes acteurs du Madawaska (JAM) étaient aussi sur place, costumés en personnages d’histoires pour enfants ou de films.

«Je crois que la majorité des gens ont aimé ça. Les enfants étaient émerveillés par les décors et les adultes avaient l’air d’avoir du plaisir aussi. On ne pouvait pas demander mieux. Edmundston peut être fière d’avoir un événement comme ça», estime Mme Martin.

À cela s’est ajoutée une grande roue, de l’animation musicale et le groupe Geomatrix, composé d’artistes qui exécutent des chorégraphies et des acrobaties avec du feu.

«Tout ça a contribué à mettre de la magie à notre événement.»

Comme c’est souvent elle qui a le dernier mot sur le succès d’une activité de la sorte, Dame nature a également été au rendez-vous.

«C’est sûr que ç’a aidé qu’il fasse beau tous les jours. Habituellement, notre journée la plus achalandée est le samedi. Cette année, il y a eu autant de monde au cours de la journée du vendredi. Le jeudi et le dimanche, qui sont normalement des journées plus calmes, ont même été plus occupés», a raconté Anne Martin.

Mme Martin a tenu à souligner le travail colossal des bénévoles et des employés du Jardin botanique qui ont travaillé d’arrache-pied afin de tailler les citrouilles et installer les décors.

«Tout le monde a donné ce qu’il pouvait donner. Nous avons aussi un bon support financier, autant du gouvernement que des gens de la région, ce qui nous a permis d’avoir autant de belles choses cette année.»

À peine quelques heures après la fin de cette 13e Grande grouille, Anne Martin dit déjà avoir trouvé quelques idées pour la prochaine édition. «Ça fait environ six ans que l’on fait des thèmes différents. Il faut attirer le monde avec différents thèmes. On va peut-être se servir de certains décors qui ont été utilisés auparavant, mais on veut faire quelque chose de différent chaque année.»

«Je suis partie avec un autre sujet. C’est certain que la barre est haute avec le résultat de cette année, mais on va travailler fort pour faire quelque chose d’aussi magique.»

Notons que le Jardin emballé, activité plus axée sur la période des Fêtes, viendra clore la saison du Jardin botanique en novembre prochain.