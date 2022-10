La nouvelle école de Moncton baptisée du nom de Claudette Bradshaw

La nouvelle école primaire du District scolaire francophone Sud, à Moncton, portera le nom Claudette Bradshaw, un hommage à la défunte députée fédérale qui a consacré sa vie afin de venir en aide aux plus vulnérables de la société.

Le Conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud a dévoilé le nom de la nouvelle école, la 38e du district, lors d’une cérémonie samedi après-midi.

L’école Claudette-Bradshaw, qui pourra accueillir 630 élèves, ouvrira ses portes en janvier.

Le président du Conseil d’éducation, Michel Côté, a dit être honoré de pouvoir «rendre hommage de cette façon à cette grande dame qui avait à cœur l’éducation et le bien-être des plus jeunes.»

«Nous nous souviendrons toujours de son engagement envers les plus démunis et de sa bienveillance exceptionnelle», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Claudette Bradshaw a fondé Moncton Headstart avec son mari, Doug, en 1974. D’abord un programme de service de garde du Club Garçons et Filles situé en plein cœur de Parkton, un quartier défavorisé où Mme Bradshaw a grandi, l’organisme a étendu ses activités pour se spécialiser en éducation à la petite enfance, en alphabétisation, en sécurité alimentaire et en logement.

De voir le nom de sa défunte femme figurer sur une nouvelle école représente tout un honneur pour lui et ses deux fils, dit Doug Bradshaw.

«Nous sommes très fiers, c’est une reconnaissance pour tout le travail qu’elle a fait pour sa communauté, lance M. Bradshaw. Quand nous avons appris, une semaine avant l’annonce, que le nom de l’école avait été approuvé par le ministère de l’Éducation, ça nous a beaucoup touchés. J’ai été élevée à une époque où les écoles étaient toujours nommées en l’honneur de la royauté ou des premiers ministres. Tout au long de sa carrière, Claudette aimait rappeler qu’elle n’était qu’une petite fille de Parkton, donc de voir une école qui porte aujourd’hui son nom, c’est une reconnaissance très spéciale.»

Mme Bradshaw aurait été tout aussi honorée, ajoute-t-il.

«L’éducation, c’était très important pour elle, se souvient-il. C’est la raison pour laquelle elle s’est lancée dans Headstart. Elle a toujours fermement cru qu’on augmentait grandement les chances de succès des gens si on les aidait et qu’on les accompagnait dès leur plus jeune âge, c’était ça sa vision de l’aide. Elle aurait été ravie et honorée de voir son nom sur cette école.»

En plus d’avoir œuvré dans le milieu communautaire, Claudette Bradshaw a aussi été députée fédérale de la circonscription de Moncton-Riverview-Dieppe entre 1997 et 2006. Elle a aussi occupé le poste de ministre responsable des initiatives pour les Canadiens sans-abri.

«Mme Bradshaw a fait preuve d’un leadership exemplaire dans sa communauté, affirme Monique Boudreau, directrice générale du DSFS. Femme politique, elle a milité pour l’alphabétisation et la santé mentale, entre autres. Au cours de sa carrière, elle s’est taillé une place bien spéciale dans le cœur des Acadiennes et des Acadiens. Mme Bradshaw est un exemple de persévérance et de réussite pour nos élèves.»

Un immense complexe scolaire

L’école Claudette-Bradshaw fera partie d’un immense complexe scolaire situé au 620 promenade McLaughlin, à Moncton, tout près des écoles L’Odyssée et Le Mascaret.

L’aile ouest du complexe abritera l’école Claudette-Bradshaw alors que Le Macaret sera déménagé dans l’aile est et accueillera des élèves de la sixième à la huitième année.

Annoncées en 2018, ces écoles devraient offrir un peu de répit aux établissements scolaires francophones de Moncton, confrontés à d’importants problèmes de surpopulation. Une partie des élèves des écoles du Sommet et Champlain y seront aussi relocalisés.