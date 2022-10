Les 100 ans de soins de santé en français soulignés à Moncton

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Il y a 100 ans, le lundi 3 octobre 1922, les premiers soins de santé en français étaient offerts à Moncton avec l’ouverture de l’Hôtel-Dieu de l’Assomption.

Dans le respect des règles sanitaires, le lancement des activités soulignant le 100e anniversaire des soins de santé en français a été souligné, lundi matin, au Centre hospitalier universitaire (CHU) Dr-Georges-L.-Dumont.

L’idée de célébrer ce centenaire vient du Conseil des médecins du CHU et de son président, Luc Cormier. Un comité organisateur, sous la coprésidence de Dre Chantal Arsenault et de Gilles Beaulieu, a été mis sur pied.

«Nous les médecins voulons, par cette célébration, souligner la ténacité des citoyens acadiens et francophones, a mentionné la maîtresse de cérémonie, Dre Linda LeBlanc, vice-présidente du conseil des médecins et dentistes du CHU. Nous voulons aussi reconnaître la contribution de nos institutions d’enseignement, de nos communautés religieuses et de notre grande communauté francophone.»

Dans son allocution par vidéoconférence, la présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité, Dre France Desrosiers, a établi l’importance de ce jalon.

«Ce moment historique est l’occasion toute choisie de porter un regard sur le chemin parcouru, avec ses défis, mais surtout ses succès, et de nous propulser vers l’avenir, forts de l’expérience vécue et de la volonté collective de poursuivre sur la voie de l’amélioration des soins de santé en français dans la région.»

Gérald Richard, qui a été nommé cet été fiduciaire en remplacement du conseil d’administration du réseau de santé Vitalité, a pris la parole par vidéoconférence.

«Il y a toujours des hauts et des bas dans l’histoire, des périodes plus difficiles et des moments qui sont très bien. La pandémie, selon moi, et l’effet qu’elle a eu sur le système et les professionnels de la santé s’inscriront dans les moments les plus difficiles de l’histoire», a révélé M. Richard.

«Au cœur de cette crise tout de même, on a vu émerger des leaders. L’expertise des équipes du CHU a été reconnue au niveau provincial», a poursuivi M. Richard.

Il a cité en exemple l’annonce d’un nouveau laboratoire provincial de santé publique qui sera construit au CHU afin d’améliorer la surveillance, les enquêtes et les mesures d’atténuation en matière de santé publique.

«C’est quelque chose dont nous devons tous être très fiers», a-t-il exprimé, en ajoutant être confiant pour l’avenir.

«En cette période de pandémie, il est crucial de soigner les patients, mais il faut également prendre soin du personnel. Les activités entourant le 100e viendront sûrement y contribuer de manière substantielle», a fait savoir le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain.

«Cent ans de santé en français à Moncton mérite d’être fêté en grand. Je suis convaincu que les célébrations seront un succès grâce au travail de M. Beaulieu et Dre Arsenault. Un autre 100 ans svp en soins de santé en français», a ajouté le ministre Allain.

Le ministre fédéral Dominic LeBlanc a livré un message bien senti.

«Chaque jour, des récits remarquables de résilience et de générosité se produisent au sein de notre système de santé. J’en suis moi-même la preuve vivante, a témoigné le ministre LeBlanc. Je serai éternellement reconnaissant de l’attention et des soins extraordinaires que m’ont accordés les gens de l’unité d’oncologie.»

Logo et activités

Le comité organisateur a dévoilé le logo du centenaire. Sous les thèmes «Rassembler, soigner et innover», le design du logo évoque l’évolution de l’établissement au fil du temps ainsi que son identité acadienne et francophone.

«Pour bien marquer notre fierté à l’occasion de ce centenaire, nous proposons un spectacle à la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption, probablement en mai 2023, a déclaré Dre Arsenault, coprésidente du comité organisateur. Ce sera un événement rassembleur et accessible à la communauté; nous voulons en faire un moment phare du centenaire.»

Dre Arsenault a interprété la chanson thème du centenaire, qu’elle a composée.

«Aujourd’hui, j’ai le cœur à la fête malgré les lourdeurs infligées au système de santé par la pandémie. On doit fêter le fait qu’on est encore debout après 100 ans et que l’avenir nous appartient», a-t-elle précisé.

Un colloque à l’Université de Moncton est également prévu en février 2023. Le comité organisateur souhaite que le centenaire soit une occasion de penser à l’avenir et d’assurer le développement continu du CHU Dr-Georges-L.-Dumont.

«On veut aussi explorer les possibilités de colorer le côté Vanier du nouveau bloc opératoire par une fresque colorée en tant que legs du centième», a fait savoir Dre Chantal Arsenault.

Un peu d’histoire

Les premiers jalons des services de santé en français à Moncton ont été posés par la Congrégation des sœurs de la Providence. Le 3 octobre 1922, les sœurs accueillaient la toute première patiente, du nom de Bella LeBlanc, à ce nouvel hôpital de 17 lits de la rue Church.

Les besoins d’agrandissement se sont rapidement fait sentir et c’est en 1928 qu’a eu lieu l’ouverture du nouvel hôpital Hôtel-Dieu, à l’emplacement actuel du CHU; l’hôpital comptait alors 125 lits.

Les sœurs de la Providence ont dirigé cet hôpital jusqu’en 1967.

«La communauté acadienne et francophone leur sera toujours reconnaissante d’avoir assuré l’accès à des soins de santé localement et en français», a dit Gilles Beaulieu, coprésident du comité organisateur.

En 1967, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a acheté l’Hôtel-Dieu et annoncé la création du futur Hôpital régional Dr-Georges-L.-Dumont, qui a ouvert ses portes en 1975. Sa capacité d’accueil était de 273 lits.

En 2010, l’hôpital a reçu la désignation de centre hospitalier universitaire. Il compte maintenant 302 lits.