Plus de médecins seront formés dans la province

Les dix places en médecine actuellement offertes à des étudiants néo-brunswickois à l’Université Memorial, à Saint John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, seront déplacées à Saint-Jean.

Dans un communiqué de presse, le gouvernement provincial indique que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un plan visant à augmenter le nombre de places disponibles dans la province pour les étudiants en médecine du Nouveau-Brunswick.

À compter de l’automne 2023, ces 10 places seront offertes dans le cadre du programme de formation médicale du Nouveau-Brunswick de l’Université Dalhousie à partir du campus de Saint-Jean de l’Université du Nouveau-Brunswick.

«Nous sommes prêts à faire notre possible pour régler les défis en matière de main-d’œuvre dans notre secteur de la santé», a déclaré le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder.

«Les taux de maintien en poste des médecins formés au Nouveau-Brunswick ont été plus favorables par rapport aux personnes ayant étudié à l’extérieur de la province. Un tel déplacement stratégique améliorera nos chances de voir des médecins nouvellement formés s’établir et travailler ici.»

Grâce à ces changements, le programme de formation médicale du Nouveau-Brunswick de l’Université Dalhousie, à Halifax, pourra désormais accepter 40 étudiants du Nouveau-Brunswick par année dans son programme.

Le gouvernement provincial finance 70 places en médecine tous les ans et, à compter de l’automne 2023, 64 d’entre elles se trouveront dans la province. Six places supplémentaires sont disponibles au Québec.

«Nous comprenons l’importance de permettre à un plus grand nombre de futurs médecins de suivre une formation chez eux», a affirmé le ministre de la Santé, Bruce Fitch. Il s’agit d’un pas dans la bonne direction en vue de recruter plus de médecins au Nouveau-Brunswick. Nous sommes toujours déterminés à trouver d’autres façons d’obtenir plus de ressources pour notre secteur de la santé. »

Selon le gouvernement, ce changement entraînera des économies financières pour les contribuables néo-brunswickois.

Le gouvernement affirme que l’argent économisé sera réinvesti, avec de nouveaux fonds, pour ajouter des places en médecine au Nouveau-Brunswick.

Le programme de formation médicale du Nouveau-Brunswick de l’Université Dalhousie et le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick de l’Université de Moncton collaborent avec le gouvernement provincial dans le but de créer ces places supplémentaires.