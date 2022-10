Langues officielles: la SANB soutient le projet de loi fédéral

Le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, Alexandre Cédric Doucet, a comparu devant le comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes du Canada. Il s’est dit satisfait du projet de modernisation de la Loi sur les langues officielles fédérale.

C’est urgent pour la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB): les députés doivent adopter le projet de loi C-13 pour moderniser la Loi sur les langues officielles (LLO) du Canada.

«La modernisation de la LLO se fait attendre avec empressement depuis plusieurs années. Cet empressement est particulièrement important dans le cas des francophones en situation minoritaire», a déclaré le président de la SANB, Alexandre Cédric Doucet.

Il a expliqué aux membres du comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes du Canada l’importance de la LLO pour les Acadiens. Elle offre une garantie de services publics et une possibilité de participer aux affaires publiques canadiennes ainsi qu’une reconnaissance, selon lui.

«Le recensement 2021 mentionne le déclin du français», a ajouté M. Doucet, qui s’est particulièrement inquiété de la situation au Nouveau-Brunswick.

Scepticisme québécois

Devant le scepticisme de députés québécois, l’Acadien a dû justifier à plusieurs reprises son appui au projet de loi C-13.

«La dernière fois que la LLO a été modernisée, ç’a mis plus de six ans pour la mettre en œuvre, a-t-il raconté. Je ne pense pas qu’on puisse se permettre d’attendre plus longtemps pour moderniser cette Loi. Notre organisation travaille très fort sur ce projet de loi. Nous avons très hâte de travailler sur sa mise en œuvre.»

M. Doucet pense que si le législateur canadien adopte le projet de loi C-13, le gouvernement fédéral pourra améliorer la LLO grâce à des règlements. Il affirme s’appuyer sur des conseils d’experts.

En juillet, la professeure émérite à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, Linda Cardinal, le professeur émérite en droit de l’Université de Moncton, Michel Doucet et le professeur de science politique à l’Université Simon Fraser, ont signé une tribune dans l’Acadie Nouvelle.

Impatience d’experts

Ils ont exprimé leur impatience devant le processus d’adoption du projet de loi C-13, dont la Chambre des communes a terminé la deuxième lecture en mai. Ils ont jugé que les propositions de certains intervenants étaient irréalistes et manquaient de pertinence.

«Une loi trop compliquée devient impossible à mettre en œuvre – déjà que la présente loi a souvent été critiquée pour ne pas avoir été suffisamment mise en œuvre, ont noté les auteurs. La loi parfaite n’existe pas, mais son objectif visé mérite d’être poursuivi. Pour cela, il faut cesser de traiter le projet de loi C-13 comme un magasin général.»

«Je suis en désaccord avec le fait qu’on doive aller rapidement et que le projet de loi est satisfaisant, a critiqué le député conservateur québécois, Joël Godin, au comité permanent des langues officielles. Cette loi est là pour les 50 prochaines années.»

Il craint que le gouvernement fédéral évite d’adopter des règlements pour améliorer la LLO une fois le projet C-13 adopté.

«Je pense qu’un tiens vaut mieux que deux tu l’auras, a renchéri le député du Bloc Québécois, Mario Beaulieu. Parfois, il vaut mieux intégrer dans la Loi les changements qu’on veut obtenir. Le vieux principe de l’offre de services en français quand la demande le justifie est important, par exemple. Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose de mettre quelque chose dans la loi sur ça?»

Droits acquis

«Quel amendement serait nécessaire pour que le gouvernement fédéral offre [aux Acadiens] le même service en français que le gouvernement néo-brunswickois [qui doit servir les citoyens dans les deux langues officielles sur tout son territoire]?», a repris le député libéral ontarien, Francis Drouin.

«Il faudrait une clause grand-père [de droit acquis, grâce à la Charte canadienne des droits et libertés], qui assurerait que le Nouveau-Brunswick ferait exception au niveau de la demande suffisante [pour des services en français], a indiqué M. Doucet. Ça peut se faire par règlement.»

La députée manitobaine du NPD, Niki Ashton, a interrogé le président de la SANB au sujet de l’immigration. Elle estime que le gouvernement fédéral manque d’ambition en fixant une cible de 4,4% de nouveaux arrivants francophones au Canada.

«Cette question est un peu en dehors du projet C-13, parce que nous pensons que le Nouveau-Brunswick devrait avoir plus de pouvoir en immigration, a répondu

M. Doucet. C’est à la province de jouer un plus grand rôle dans les négociations fédérales – provinciales.»