L’été a été très achalandé au Village historique acadien

Le Village historique acadien a connu une bonne saison touristique marquée par la fin des restrictions sanitaires.

Le site situé à Bertrand a accueilli 52 011 visiteurs durant l’été. Ces chiffres sont bien supérieurs à ceux de 2021, quand 29 328 personnes ont visité le Village.

Les résultats de 2022 se rapprochent de ceux de 2019, quand 58 304 visiteurs étaient passés sur le site.

«Nous n’avons pas tout à fait atteint le niveau d’achalandage de 2019, mais nous sommes satisfaits et heureux de ce bilan, souligne l’agente de relations publiques et du marketing Mylène Dugas. C’est un scénario parfait pour nous, après deux ans de pandémie et ça nous laisse croire que les prochaines années s’annoncent bien occupées.»

Le directeur du Village historique acadien, Sylvain Godin, ajoute qu’il est difficile de surpasser les chiffres de 2019, considérée comme une des meilleures saisons des dix dernières années.

Au départ, l’équipe du site historique était incertaine à ce que l’été 2022 allait ressembler. «En début d’année, on ne savait pas ce qui allait nous tomber dessus, raconte Sylvain Godin. C’était encore le temps de la COVID-19. On avait donc la barre moyennement élevée. Cet été, on a dépassé nos attentes.»

La levée des restrictions sanitaires un peu partout au pays et le regain de l’industrie touristique ont certainement aidé les performances du VHA.

Le site historique n’a pas seulement profité de l’achalandage des visiteurs, mais aussi du reste de ses services.

«Que ce soit les restaurants, les boutiques, l’hôtel et les cartes de membres, tout était à la hausse, même par rapport à 2019», a affirmé le directeur du VHA.

L’Hôtel Château Albert a connu un taux d’occupation de 95%. Il y a aussi eu une augmentation des revenus annuels. Les ventes des cartes de membres ont également connu une augmentation par rapport à 2019, avec une hausse de 30%.

«Les gens de la région veulent vraiment participer et profiter du Village», précise Sylvain Godin

Parmi les grands moments de la saison, il y a eu le retour de la Foire agricole, avec un achalandage de 6000 personnes en deux jours.

«Le beau temps était de la partie, les gens étaient là, c’était une sorte de retour à la normalité», a déclaré le directeur.

Sylvain Godin et l’équipe du VHA se préparent déjà pour l’été 2023. L’ouverture de la saison marquera le début du nouveau bâtiment de la homarderie, dans lequel les enfants et les parents pourront en apprendre plus sur l’élevage du homard de manière ludique.

Les sentiers du Village historique acadien sont par ailleurs ouverts gratuitement aux marcheurs et aux cyclistes de septembre à mars.