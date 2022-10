Logement: les fraudeurs de plus en plus présents sur les médias sociaux

La pénurie de logements semble vouloir profiter à des fraudeurs qui n’hésitent pas à publier de fausses annonces de logements à louer sur des sites comme Facebook et Kijiji et à détrousser des personnes désespérément à la recherche d’un logis.

Selon le Centre antifraude du Canada, le nombre de victimes de ce type de fraude est passé de 293 en 2013 à 509 en 2021.

Les pertes liées aux arnaques des logements à louer se sont chiffrées à près de 1 million $ l’année dernière, selon les données de l’organisme fédéral.

Le modus operandi des arnaqueurs est sensiblement toujours le même: ceux-ci affichent des annonces de propriétés à louer en utilisant des photos et des informations provenant de fiches descriptives d’agences immobilières ou d’Airbnb.

Prétextant se trouver à l’extérieur et ne pas vouloir se déplacer pour rien, le présumé locateur demande un dépôt par virement électronique avant de faire visiter les lieux.

La somme d’argent demandée représente souvent le premier mois de loyer ainsi que le dépôt de sécurité, soit un montant entre 1500$ et 2500$.

Certains fraudeurs poussent l’audace jusqu’à demander un deuxième versement de loyer en échange d’un rabais.

Question d’augmenter les chances d’arnaquer les chercheurs de logement et de mettre un peu de pression sur ces derniers, les arnaqueurs vont souvent affirmer que d’autres personnes sont intéressées par l’offre et souhaitent louer l’appartement.

Les personnes qui déménagent dans une autre province et qui peuvent difficilement effectuer des visites de même que les étudiants à la recherche d’un logement à la veille de la rentrée scolaire sont plus susceptibles de tomber dans le piège des fraudeurs.

Différents organismes comme le Centre antifraude du Canada, le Bureau de la concurrence et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs recommandent de ne pas envoyer une somme d’argent avant d’avoir visiter l’appartement convoité et de s’assurer de pouvoir joindre le propriétaire par téléphone, non pas seulement par courriel.

La fraude locative peut également être évitée en effectuant une recherche d’images afin de déterminer si les photos sont publiées dans d’autres sites web.

En recherchant sur internet l’adresse du logement à louer, il est également possible de voir si des internautes ont été victimes de fraude.

Une vérification effectuée par l’Acadie Nouvelle dans différents groupes Facebook de type «À vendre/à louer» a permis de déceler plusieurs annonces de logements à louer à Bathurst, Edmundston et à Saint-Jean qui sont plus que suspectes.

La GRC au Nouveau-Brunswick a indiqué qu’il y avait quelques signalements d’arnaques de ce genre à travers la province.

«Le contexte est favorable aux fraudeurs, il y a plusieurs personnes qui cherchent à tout prix un appartement à louer à une période où les logements se font rares», a déclaré Hans Ouellette, porte-parole de la GRC.

Les forces policières de Bathurst et d’Edmundston ont pour leur part indiqué ne pas avoir de dossier actif touchant ce genre de fraude.

«Les personnes ayant été victimes d’une fraude liée au logement doivent communiquer avec le Centre antifraude du Canada et le corps policier de sa localité», a souligné le caporal Ouellette.