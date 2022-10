Miscou: le Festival de la plaine rouge revient cette année dans une édition plus restreinte

Le Festival de la plaine rouge de Miscou revient cette année dans une édition plus restreinte.

Les responsables du festival ont fait face à plusieurs défis administratifs, notamment des subventions qui ne sont pas entrées et un manque de financement. Certaines des activités qui étaient prévues ont dû être annulées et reportées à l’année prochaine. Parmi elles, il y avait notamment un grand gala qui aurait eu lieu le 8 octobre.

«Probablement que ce sera plus gros l’année prochaine, mais cette année on va garder ça simple», a affirmé la créatrice du festival Sandra LeCouteur.

Le Festival de la plaine rouge, chapeauté par l’événement Voir Miscou et mourir, offre quelques activités qui seront de plus gratuites pour le public. Il y aura tout d’abord à la vieille école de Miscou l’exposition Présences de la photographe et vétérinaire Carole McGrath. Dans cette exposition en collaboration avec le Festival des arts visuels de l’Atlantique, elle présente des photographies de renards prises sur les îles de Lamèque. L’exposition restera pendant plusieurs semaines.

Le mardi 4 octobre en après-midi, la conteuse Gisèle Benoit doit présenter le spectacle Légendes, où elle racontera plusieurs contes et légendes au sein du Phare de Miscou.

La dernière activité aura lieu le mercredi 5 octobre, avec une soirée littéraire, slam et en chanson mettant en vedette Sandra LeCouteur, l’acteur et slameur tunisien Hatem Karoui et Gilles Bélanger, le créateur du spectacle 12 hommes rapaillés. La soirée est une collaboration entre le Festival de la plaine rouge, le Festival international de slam poésie en Acadie et la Maison de la culture. Elle se tiendra au Cielo Glamping de Haut-Shippagan.

Parmi les activités qui étaient prévues, il y avait notamment un grand gala qui aurait eu lieu le 8 octobre. Ces événements reviendront certainement pour la prochaine édition.

«On aura probablement plus d’activités. On a beaucoup de projets sur la route pour célébrer la plaine.»

Les visiteurs sont aussi invités à visiter les tourbières rouges de l’île de Miscou, donnant à l’événement son nom. Même si cette année, la nature a pris par surprise l’équipe du festival.

«La plaine, elle nous joue des tours. Elle était supposée être rouge la fin de semaine prochaine. Elle a pris de la couleur il y a quelques jours, elle n’est pas gentille. Ça a toujours été vers le 7 ou 8 octobre, là elle est en avance.»

Malgré les imprévus, Sandra LeCouteur est prête à offrir la meilleure expérience pour le public.

«Le but, c’est de célébrer la beauté de la plaine avec les arts. La photographie, la poésie, la musique, les contes, les légendes, toutes ces choses. On voulait vraiment faire le lien avec la beauté de l’art et de la nature.»