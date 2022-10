Une année d’activités pour souligner les 150 ans des religieuses hospitalières de Saint-Joseph

Le 4 octobre 1873 marque la date de l’arrivée des premières religieuses hospitalières au Madawaska. C’est dans cette optique qu’a été lancée une programmation pour souligner l’apport de ces femmes dans la région pendant 150 ans.

Au cours des 12 prochains mois, des activités culturelles et communautaires de toutes sortes auront lieu. Environ 90 événements sont au menu, ce qui mènera au point culminant, soit la célébration officielle du 150e anniversaire en octobre 2023.

«150 ans, ce n’est pas ordinaire. C’est quelque chose de majeur. Il faut organiser des activités pendant toute l’année qui va précéder et faire connaître davantage l’œuvre de cette congrégation religieuse dans notre région», a indiqué l’historienne Nicole Lang, chargée de présenter les grandes lignes de la programmation.

Pour le président du comité organisateur des célébrations du 150e anniversaire de l’arrivée de ces religieuses, George Pérusse, il est important de souligner l’apport de ces femmes qui ont vécu plusieurs obstacles à leur arrivée en sol madawaskayen.

«Avec un accueil timide, des promesses d’aide négligées et tous ces obstacles, elles s’installèrent et confrontèrent les défis. On pourrait dire qu’il s’agit de l’art du possible devant l’impossible.»

«Le plus grand défi fut celui de survivre dans une région où la maladie, la pauvreté et le manque de nourriture semblaient être la norme.»

Malgré tout, ces religieuses ont réussi à s’occuper des plus démunis, des orphelins et des malades, en contribuant à la construction d’un pensionnat, une école, un hôpital, une ferme, etc.

«Aujourd’hui, nous désirons souligner le courage, la foi, la détermination et la persévérance de ces femmes extraordinaires. Nous allons donc faire revivre leur influence et leur héritage au cours des 12 prochains mois», a ajouté M. Pérusse.

Il reste encore une douzaine de ces religieuses qui occupent encore plusieurs fonctions au sein de l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Basile.

Soeur Rachel Thériault est l’une de ces femmes, elle qui occupe la fonction de Supérieure générale de la congrégation.

Selon elle, ce groupe veille toujours au bien-être des résidents des Résidences de l’Hôtel-Dieu et des plus vulnérables de la société, en plus d’assumer d’autres tâches au quotidien.

«Pour que leurs œuvres se réalisent, les sœurs ont toujours compté sur la collaboration des gens du milieu. Ensemble, ils ont mis en terre une semence fructueuse et, au fil des décennies, cette semence est devenue un bel et grand arbre avec beaucoup de ramifications.»

«L’œuvre des pionnières continue et ce comité organisateur des fêtes du 150e largue les amarres d’un bateau qui voguera jusqu’en octobre 2023. Et nous, sœurs hospitalières, nous n’avons qu’à nous laisser bercer.»

Une campagne de financement qui connaît du succès

Les membres de la Fondation des Oeuvres de l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile ont également profité de l’occasion pour mettre la population à jour par rapport à sa campagne de financement, qui a été lancée officiellement en juin dernier.

Jusqu’à maintenant, une somme de 415 000$ a été récoltée, ce qui comprend un don d’UNI coopération financière de 100 000$.

Selon les membres du conseil d’administration de la fondation, cet argent servira à réaliser plusieurs projets, dont certains d’une importance capitale pour le bien-être des résidents.

Il y a eu, entre autres, l’installation d’une nouvelle cuisinière et de nouvelles fenêtres.

D’autres projets, comme l’installation de l’internet sans-fil, l’installation d’un nouveau système de climatisation dans certains secteurs comme la cuisine et la réfection de l’entrée principale, devraient aussi être réalisés dans le futur.

«La pandémie est venue nous empêcher de réaliser certains projets, mais nous a fait réaliser que des choses comme un réseau WiFi étaient devenues des nécessités. Maintenant, ce ne sont pas des choses qui sont données, mais on peut le faire grâce à la contribution de la communauté», a indiqué le président des Oeuvres de l’Hôtel-Dieu, François Angers.