Vol de produits de cannabis au Madawaska

La GRC sollicite l’aide de la population pour identifier une personne d’intérêt en lien avec un cambriolage survenu dans la Première Nation malécite du Madawaska.

La police croit que l’incident s’est produit le 24 août, vers 0h15. Une personne a cassé la fenêtre avant d’un commerce, sur la rue Principale, pour s’introduire dans le bâtiment. Des produits de cannabis ont été volés.

La police publie des photos tirées d’une caméra de surveillance en espérant que quelqu’un reconnaîtra la personne, qui serait un homme. Celui-ci porte un chandail à capuchon noir, un jean bleu, une ceinture noire et des chaussures noires, et il a un sac à dos brun. Il a une carrure mince, et la police croit qu’il est dans la vingtaine.

Si vous reconnaissez la personne dans les photos, si vous vous trouviez dans le secteur au moment de l’incident et avez été témoin d’activités suspectes, ou si vous avez des renseignements qui pourraient faire avancer l’enquête, veuillez communiquer avec le Détachement de Saint-Léonard au 506-473-3137.