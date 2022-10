Quatre infirmières examinatrices de cas d’agressions sexuelles démissionnent

Quatre infirmières examinatrices des cas d’agressions sexuelles ont démissionné des régions de Fredericton et d’Upper River Valley. Leur programme était déjà en sous-effectif. Ce manque de main-d’œuvre avait provoqué un incident à Fredericton en août.

Après ces démissions, la région de Fredericton reste avec trois infirmières examinatrices des cas d’agressions sexuelles. Celle d’Upper River Valley en garde deux avec un coordinateur. Le programme SANE (Sexual Assault Nurse Examiner) doit pourtant fonctionner en tout temps.

Fin août, le réseau de santé Horizon avait 26 infirmières examinatrices des cas d’agressions sexuelles contre 40 un an auparavant.

Dans ce contexte de manque de personnel, une victime a dû appeler la police pour qu’une infirmière spécialisée lui fasse un examen médico-légal à l’urgence de l’Hôpital régional Everett-Chalmers de Fredericton.

Le vice-président des opérations cliniques de Horizon, Greg Doiron, assure que la vérification du programme SANE lancé après cet incident se poursuit.

«Nous continuons de rencontrer nos équipes et coordinateurs SANE pour rassembler de l’information et des avis pertinents. Nous espérons terminer cette inspection dans les prochaines semaines et prévoyons partager nos résultats avec le ministre de la Santé une fois le processus terminé», a-t-il déclaré.

M. Doiron assure que la couverture de la zone 3 de santé (Région de Fredericton et de la vallée) demeure stable. Il promet qu’il travaille à la renforcer.

L’infirmière examinatrice des cas d’agressions sexuelles, Janet Matheson, a dit que ses quatre collègues ont démissionné après une réunion des membres du programme SANE. Elle a pointé le refus de s’excuser du premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, selon CBC.

L’élu a qualifié d’inacceptable l’incident à l’hôpital de Fredericton et a jugé qu’il était la cause d’un processus guidé par de très mauvaises décisions et un manque de compassion.

«Je demande au premier ministre s’il est prêt à s’excuser auprès de ces travailleurs parce que des commentaires qui ne font que baisser le moral des employés ne font qu’empirer le problème, a déclaré le chef de l’Opposition officielle à l’Assemblée législative, Rob McKee. Nous devons reconnaître le super travail des équipes dans le système avec les ressources dont elles disposent.»

«J’ai quatre filles. Penser à elles, allant à l’urgence après avoir été violées, cherchant de l’aide et être rejetées…, a répondu M. Higgs. Nous devons tous avoir plus d’exigences, quoi que nous fassions, pour prendre des décisions en fonction du plus grand intérêt des gens qui en ont besoin, quand ils en ont le plus besoin.»

M. McKee a rétorqué que le gouvernement a une responsabilité dans la qualité des services de santé. Il l’a accusé d’inaction à l’encontre des pénuries de personnel. Il a aussi souligné les surplus budgétaires de la province.

«C’est malheureux que l’opposition veuille en faire un problème politique, a rétorqué M. Higgs. Ce n’est pas un problème politique. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous devrions nous demander comment faire mieux la prochaine fois plutôt que de renvoyer [une victime] dans un moment de besoin extrême.»