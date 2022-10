Énergie NB demande une hausse de tarifs de 8,9%

Énergie NB demande une hausse des tarifs généralisée de 8,9%, soit 200$ de plus par an pour la plupart de ses clients. Il s’agit de la hausse la plus élevée depuis plus de dix ans.

Énergie NB en a fait la demande à la Commission de l’énergie et des services publics du N.-B. mercredi.

Si la demande est acceptée, le nouveau tarif sera officiellement mis en place le 1er avril 2023.

Dans son application de hausse des tarifs, la Société de la Couronne explique qu’elle est coincée au pied du mur par l’inflation, la hausse du taux d’intérêt, le vieillissement de ses infrastructures et la hausse des prix du combustible.

«Nous reconnaissons que les hausses de tarifs sont difficiles pour nos clients, et Énergie NB a pris des mesures pour s’assurer que l’augmentation de tarifs est aussi basse que possible tout en s’assurant que nous puissions offrir nos services de façon fiable et sécuritaire», a dit Lori Clark, PDG par intérim d’Énergie NB.

Cela représente des revenus additionnels de 13,9 millions $ pour la Société d’État, mais il s’agit d’un budget équilibré, d’après Énergie NB.

Énergie NB n’utilisera pas ces revenus pour s’attaquer à sa dette de 4,9 milliards $. L’augmentation des revenus servira plutôt à couvrir ses coûts d’approvisionnement en carburant et à moderniser son réseau.