L’école secondaire Népisiguit se réinvente

Un projet pilote implanté à l’école secondaire Népisiguit (ESN) à Bathurst suscite un grand intérêt auprès de la direction du District scolaire francophone Nord-Est. L’établissement souhaite que les élèves puissent vivre des expériences d’apprentissages engageantes pendant leurs études secondaires.

Le projet de l’école «réimaginée» permet aux élèves de l’ESN de profiter durant les heures normales de classe d’expériences liées à leurs champs d’intérêt et à leurs projets de vie et de carrière.

Concrètement, l’horaire quotidien de l’école a été remanié à la rentrée afin d’inclure en fin de journée une période de 80 minutes où les élèves peuvent profiter de diverses activités «enrichissantes et propices au développement personnel».

Les programmes offerts aux étudiants comprennent les volets sports-études, arts-études, défis-études, métiers-études, carrière-études et mieux-être-études.

«On veut aller chercher les passions chez les jeunes et développer leurs compétences avec ces ateliers qui offrent diverses options», a raconté le directeur adjoint de l’ESN, Stéphane Hachey.

Selon lui, cette nouvelle approche aurait de plus permis de faire chuter le nombre d’élèves qui quittent l’école francophone pour le réseau anglophone après la 8e année.

Question de favoriser le déploiement du volet sports-études, la direction de l’école a proposé à la Ville de Bathurst une entente qui permettrait à l’établissement scolaire d’avoir accès gratuitement à la glace et à la piste de marche du Centre régional K.C. Irving quelques heures par semaine.

Cette entente est évaluée à environ 4000$ en termes de frais d’utilisation lors de périodes de faible achalandage à l’amphithéâtre.

«Nous voulons investir dans la santé des jeunes et favoriser l’accessibilité à certaines installations, car le gymnase de l’ESN est actuellement bondé», a affirmé Stéphane Hachey.

S’adressant aux élus municipaux de la Ville de Bathurst, le directeur adjoint de l’ESN a affirmé que les enseignants étaient excités par l’initiative en cours et que les élèves étaient motivés lorsqu’ils se retrouvent à l’école avec tous ces changements.

Stéphane Hachey estime qu’il est faux de prétendre que ces 80 minutes quotidiennes d’ateliers et d’activités parascolaires se traduiront par une perte d’acquis des matières académiques de base par les élèves de l’école.

«Au contraire, le projet fait en sorte de motiver les jeunes et de leur donner le goût de rester à l’école. On parle aussi d’acquisition de compétences socio-affectives et communicatives et du développement de la personne chez l’élève», a souligné le directeur adjoint de l’ESN.

L’école réimaginée est une initiative du District scolaire francophone Nord-Est mise de l’avant en 2021.