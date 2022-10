Les locataires craignent une montée en flèche des loyers en 2023

Le plafonnement des augmentations de loyer à 3,8% prendra fin en 2023 et bien des locataires risquent de devoir débourser plusieurs centaines de dollars supplémentaires pour se loger. Le gouvernement provincial volera-t-il à leur secours une nouvelle fois?

Une loi adoptée cet été a interdit aux propriétaires de logements d’augmenter le loyer de leurs locataires de plus de 3,8%. Cette protection n’a été mise en place que pour l’année 2022, et prendra fin automatiquement le 1er janvier 2023 si le gouvernement ne modifie pas la loi à nouveau pour la prolonger.

À partir de l’an prochain, le propriétaire sera simplement tenu d’augmenter le loyer de chaque logement du même immeuble du même pourcentage ou augmenter le loyer par rapport à ce qui est demandé pour des logements semblables dans la même région géographique.

Benoit Bourque, député de Kent-Sud, dit recevoir «quasi-quotidiennement» les doléances de locataires ayant reçu un avis les informant que d’une augmentation importante de leur loyer dès le mois de janvier. Ces hausses sont comprises entre 15% et 30%, précise-t-il. «Les gens sont inquiets, ça les met dans des situations très précaires.»

Le critique libéral en matière de logement appelle donc le gouvernement Higgs à renouveler le contrôle des loyers pour venir en aide aux résidents pris à la gorge par l’inflation.

«On veut voir un autre plafonnement, on veut voir une protection pour les locataires parce qu’on sait que si elle n’est pas là, tout indique qu’il y aura une augmentation exponentielle des loyers», avance-t-il.

Benoît Bourque propose également d’offrir aux propriétaires de logements locatifs un plafond de l’impôt foncier.

«Ça nous donnerait un système plus stable à court et à moyen terme. Si on ne met pas de protection des deux côtés, le propriétaire ou le locataire risque d’en souffrir.»

Mardi en chambre, le chef du Parti vert David Coon a lui aussi réclamé la prolongation du plafonnement des loyers, prenant l’exemple d’un citoyen de Fredericton qui verra son loyer progresser de 20% si le gouvernement n’intervient pas.

L’Association des propriétaires d’appartements du N.-B. s’oppose toujours à la mesure qu’elle voit comme un frein à l’investissement. Les propriétaires d’édifices à logements ont bénéficié cette année d’une baisse de 50% sur trois ans de la portion provinciale de la taxe immobilière, dont sont exemptés les propriétaires d’une résidence dans laquelle ils habitent. Un cadeau que l’association juge insuffisant pour compenser le gonflement des évaluations foncières.

Le gouvernement a également limité les augmentations de loyer à une fois par an, et il faut maintenant un préavis de six mois pour augmenter le loyer d’un locataire. Le tribunal des locations résidentielles peut aussi refuser les augmentations de loyer jugées «déraisonnables».

De son côté, le groupe ACORN, fait circuler une pétition et descend dans la rue pour réclamer un plafonnement des loyers à 2%.

«À Fredericton ou à Moncton, il est maintenant difficile de trouver un appartement sous 1200$», fait valoir l’une de ses membres Nichola Taylor. «Avec l’augmentation du coût de la nourriture et des factures, je crains que 2023 soit très difficile pour les personnes ayant de faibles revenus si leur loyer augmente de 20%.»

La citoyenne de Fredericton rêve de voir le Nouveau-Brunswick adopter le même modèle que la Colombie-Britannique qui a serré la vis pour prévenir les «rénovictions», lorsqu’un propriétaire évince un locataire pour rénover le logement et le louer plus cher.

La province de la côte ouest oblige désormais le propriétaire à soumettre un avis quatre mois à l’avance et à démontrer auprès de la province que les travaux nécessitent que les occupants quittent le logement.

En mode réflexion

Interrogé par l’Acadie Nouvelle, le premier ministre Higgs a indiqué que le dossier est toujours à l’étude. «C’est encore un sujet en discussion, aucune décison n’a été prise pour l’instant. Nous cherchons des façons d’encourager une plus grande offre de logements et plus de constructions, mais il y a des limitations d’un point de vue financier et du point de la main-d’oeuvre disponible pour les construire.»

«Nous voulons permettre aux propriétaires de ne pas demander des hausses de loyers inacceptables. Est-ce que ce sera un contrôle des loyers? Peut-être, je ne veux pas l’écarter», ajoute-t-il, avant de préciser qu’il envisage aussi de s’entendre avec les propriétaires pour qu’ils s’engagent à des hausses modérées en échange d’allégements fiscaux.

Le mois dernier, une porte-parole de Service NB soulignait les taux d’inoccupation des appartements, les nouvelles constructions, la croissance de la population et l’impact des initiatives gouvernementales liées au logement sont autant de facteurs qui entreront en ligne de compte.

Selon le dernier rapport de la Société canadienne d’hypothèque, la hausse moyenne du prix des appartements néo-brunswickois s’est élevée à 4,9% entre octobre 2020 et octobre 2021. Il s’agissait de la croissance la plus forte au pays. Cette surchauffe s’explique notamment par un taux d’inoccupation au plus bas, qui a chuté de 4% en 2017 à 1,7% en 2021, alors que la population de la province atteint de nouveaux sommets.