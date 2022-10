Saisie de 17 kg de cannabis et de 119 000 cigarettes à Moncton

Des agents de la paix du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, en collaboration avec le Service régional de la GRC de Codiac, ont exécuté un mandat de perquisition à Moncton, le 31 août, et saisi environ 280 000$ de drogue, de cannabis, de tabac et d’espèces dans un dispensaire de cannabis illégal.

Selon le gouvernement provincial, les agents ont saisi environ 17 kilogrammes de cannabis séché, 119 000 cigarettes illégales, 3,4 kilogrammes de résine de cannabis, 700 grammes de cannabis comestible et 1,5 kilogramme de composés psychédéliques.

Ils ont également saisi plus de 41 000 $ en espèces, un véhicule et deux armes prohibées (armes à impulsion).

Deux hommes, âgés de 62 ans et de 23 ans respectivement, ont été arrêtés à Moncton puis remis en liberté. L’affaire fait toujours l’objet d’une enquête, et des accusations sont envisagées, selon le gouvernement.

Dans un communiqué de presse, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique rappelle que la Loi fédérale sur le cannabis délègue le pouvoir aux provinces en ce qui concerne la vente au détail de cannabis.

Cannabis NB, qui est le seul détaillant autorisé de cannabis à usage récréatif au Nouveau-Brunswick, est responsable de la vente de cannabis dans la province.

«Les dispensaires illégaux ne sont pas réglementés et ils vendent souvent des produits qui ciblent les jeunes. Ces dispensaires vendent également des produits qui ne sont ni testés ni approuvés par Santé Canada», peut-on lire.