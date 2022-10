Scrutins municipaux de novembre: Élections NB a envoyé 260 000 lettres fautives

Les Néo-Brunswickois qui se préparent aux élections des gouvernements locaux qui auront lieu le mois prochain dans leurs communautés pourraient recevoir cette semaine une lettre d’Élections NB indiquant par erreur qu’ils n’auront pas d’élections. D’autres personnes, qui n’auront pas d’élections en novembre, pourraient recevoir le message contraire.

Une erreur dans la «convention d’appellation» utilisée pour les fichiers envoyés au fournisseur qui a imprimé le contenu et emballé les enveloppes pour Élections NB a fait que plus de 260 000 ménages recevront le mauvais message électoral.

«Nous n’avons pas détecté l’erreur, introduite après l’envoi des fichiers au fournisseur, au cours du processus de vérification», a déclaré la directrice générale des élections, Kim Poffenroth.

De plus amples renseignements sur les élections des gouvernements locaux du 28 novembre sont disponibles sur le site Web d’Élections NB.

De plus, Élections Nouveau-Brunswick publiera la semaine prochaine un encart dans tous les journaux quotidiens et les circulaires, livrés au domicile des gens, indiquant les endroits où les élections ont lieu et tous les postes à pourvoir.

«Les électeurs qui vivent dans des régions où il y aura des élections recevront des cartes de renseignements aux électeurs à la mi-novembre, indiquant où et quand ils peuvent voter», a affirmé Mme Poffenroth.

Le gouvernement provincial n’a pas précisé combien coûtera aux contribuables l’erreur commise par Élections NB.

Soit elles n’ont pas été touchées par la réforme municipale, soit le nombre d’électeurs du gouvernement local a augmenté de moins de 15%, mais seules les communautés suivantes n’iront pas en élection en novembre: Belledune, Campobello Island, Dieppe, Fredericton, Fredericton Junction, Grand Manan, McAdam, Memramcook, Miramichi, Moncton, Néguac, New Maryland, Quispamsis, Riverview, Rothesay, Saint-Jean, Tracy et Upper Miramichi.

Les citoyens du reste de la province, y compris ceux qui vivent dans des secteurs ruraux non constitués, auront un certain type d’élection.

Élections Nouveau-Brunswick a ouvert un centre d’appels pour répondre aux questions que les électeurs et les candidats pourraient avoir au sujet des élections de novembre et pour permettre aux gens de mettre à jour leurs renseignements électoraux. Le centre d’appels sera ouvert du lundi au samedi, et on peut le joindre en composant le 1-888-858-8683 (VOTE).