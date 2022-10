Poignardé et volé après être venu en aide à deux automobilistes

La GRC sollicite l’aide du public en lien avec une agression à l’arme blanche survenue au Nouveau‑Brunswick.

Mardi, vers 9h h45, des policiers se sont rendus sur la route 390, à Rowena, près de Perth‑Andover et Tobique, où une agression armée était survenue.

Un homme de 38 ans aurait dit aux policiers qu’il avait vu, sur le bord de la route 390, deux personnes lui faire signe de s’arrêter. Ces personnes semblaient avoir besoin d’aide; leur véhicule était rangé sur l’accotement, avec les feux clignotants d’avertissement activés et le capot ouvert.

Lorsque l’homme s’est arrêté pour leur venir en aide, les deux personnes l’ont attaqué, puis poignardé. Elles ont ensuite volé son portefeuille avant de s’enfuir. L’homme a pu contacter la police, et a plus tard été transporté à l’hôpital pour y faire soigner des blessures graves, mais qui, selon la GRC, ne mettent pas sa vie en danger.

La première personne impliquée dans cet incident est un homme qui serait dans la cinquantaine, environ, à la carrure moyenne et qui a une barbe grise. Il parle anglais sans accent apparent.

La deuxième personne est une jeune femme qui aurait entre 18 et 25 ans environ. Elle est petite et mince, et elle a les cheveux noirs avec des mèches mauves.

Leur véhicule est un vieux modèle de Honda Civic gris pâle quatre portes, sans plaque d’immatriculation. Le véhicule est visiblement en mauvais état, avec des taches de rouille.

Si vous avez de l’information au sujet de cet incident, si vous étiez sur la route 390 le 4 octobre 2022 vers 9h45, ou si vous habitez dans le secteur et avez des images de surveillance captées au moment de l’incident, veuillez communiquer avec le Détachement de Perth-Andover de la GRC au 273‑5000.