Financement aux municipalités: «Le citoyen risque d’écoper»

«Le gouvernement n’injecte aucune somme dans la réforme, tout le fardeau incombe aux municipalités. Et c’est encore une fois le citoyen qui risque d’écoper.»

La mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers, en a gros sur le cœur à la suite du dévoilement, plus tôt cette semaine par le gouvernement provincial, du cadre financier de la réforme municipale. Sa ville doublera pratiquement de population grâce au regroupement de ses deux DSL voisins. Malgré cela, l’argent risque de manquer.

La dirigeante avait espoir de voir le gouvernement injecter des fonds afin de soutenir les municipalités dans son projet de réforme. Comme plusieurs, elle est demeurée sur sa faim en voyant les intentions du ministre Allain.

Partisane de la première heure de la réforme – une étape qui, selon elle, aurait dû être franchie depuis longtemps -, elle a plutôt l’impression aujourd’hui de s’être fait passer un sapin par l’équipe de Blaine Higgs.

«Ce que le gouvernement fait actuellement, c’est ni plus ni moins que du dumping. On nous impose de nouvelles responsabilités, mais sans les moyens financiers pour les acquitter. Au bout de la ligne, c’est le citoyen qui risque de se retrouver avec la facture», indique-t-elle, brandissant le spectre des hausses de taxes, ce qu’elle veut à tout prix éviter.

La lune de miel des municipalités envers la réforme du ministre des Gouvernements locaux et de la Gouvernance locale, Daniel Allain semble bel et bien avoir pris fin. Jusqu’ici, en dépit d’une grogne occasionnelle concernant les nouvelles limites territoriales ou entourant le nom des futures entités, le projet était plutôt bien accueilli dans le monde municipal.

Mais plusieurs municipalités ont déchanté lorsqu’elles ont appris que la province prévoyait geler le financement communautaire à 75,6 millions $ pour cinq ans (soit le même montant qu’en 2022) en plus de déduire un montant de 20% sur le financement provincial de base jusqu’à son abolition. Cet argent sera détourné au profit du fonctionnement des Commissions de services régionaux qui verront leurs responsabilités augmenter.

«Contrairement à ce que l’on pensait et ce que l’on souhaitait, le gouvernement n’investira aucun nouvel argent dans cette réforme qui, rappelons-le, est un exercice qu’il nous a imposé. Pire, on va même en perdre à long terme», renchérit le maire d’Eel River Dundee, Mario Pelletier.

Chez lui, la réforme prend la forme de Bois-Joli, nouvelle entité formée à partir de sa municipalité, celle de Balmoral et de quelques DSL. Comme sa consœur du Restigouche-Ouest, il qualifie de troublante cette absence de financement du provincial.

«C’est excessivement frustrant. Je ne comprends pas cette situation, tout comme mes collègues maires à qui j’ai parlé. Ce qui est encore plus incompréhensible, c’est que le gouvernement n’a pratiquement tenu compte d’aucune des opinions des experts qu’il avait lui-même mandatés pour lui faire des recommandations», déplore-t-il.

Selon Mme Somers, s’il est vrai que l’assiette fiscale de sa municipalité va croître avec le regroupement de sa ville et des DSL environnants, le gouvernement ne semble pas prendre en considération qu’il faudra offrir des services à ces nouveaux citoyens. Et puisqu’un taux maximal d’imposition sera en vigueur, l’atteinte de la parité ne se fera pas au même rythme que la perte des financements provinciaux. En fait, elle craint que la Ville doive puiser à même ses fonds de réserve pour se maintenir à flot et même que cela pourrait retarder certains projets de capitaux.

«J’ai peur que ça signifie le statu quo pour le développement de notre municipalité – et de plusieurs autres en province – pour les cinq prochaines années. Il va falloir travailler fort pour se maintenir la tête au-dessus de l’eau», souligne-t-elle.

Cette situation survient dans un contexte d’autant plus très particulier alors que les citoyens sont confrontés à une inflation générale galopante depuis plusieurs mois, ainsi qu’à une hausse de leurs évaluations foncières.

«Et à l’autre extrémité, on a un gouvernement qui annonce des surplus budgétaires records de 777 millions $. Je serais moins choqué que le gouvernement ne finance pas la réforme s’il n’avait pas les moyens de le faire, mais là c’est le contraire. L’argent est là, mais pas la volonté», dit-elle.

Le geste de Fredericton l’irrite tellement en fait que celle-ci va jusqu’à remettre en question sa candidature pour l’élection à venir.

«J’avais l’intention de mettre mon nom, mais je suis sérieusement en réflexion», avoue-t-elle.

Du côté de Mario Pelletier, celui-ci avoue être ébranlé, mais pas au point de renoncer à sa candidature pour la mairie de Bois-Joli. Toutefois, il estime qu’une riposte ferme du monde municipal s’impose.

«Des actions vont certainement être prises par les municipalités ainsi que leurs associations. Je crois que l’on doit définitivement se rassembler – nous les municipalités – et envoyer un message fort à Fredericton, soit que cette décision ne passe pas», souligne-t-il, notant au passage que l’Association francophone des municipalités du N.-B. tiendra son congrès annuel le 14 octobre à Edmundston… et que le ministre Allain doit en principe y prendre part.