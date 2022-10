Match Canadiens-Sénateurs: début des célébrations à Elsipogtog

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Jaime Carpenter était très occupé en milieu de semaine: elle devait assister à une réunion avec Kraft Hockeyville, elle travaillait à la préparation d’un match des anciens jeudi soir à Richibucto et était mêlée à la préparation du pic-nic communautaire vendredi.

La jeune femme de 26 ans fait partie du comité des quatre personnes à l’origine de ce projet de candidature en vue de participer au prestigieux concours Kraft Hockeyville. Le quatuor est formé de Jaime Carpenter, ses deux cousines Malian Levi et Sharona Levi, ainsi que sa bonne amie Kylie Francis.

Pour mousser leur candidature, elles ont créé un groupe Facebook qui, en l’espace d’une semaine, a rejoint 10 000 personnes. Selon Jaime Carpenter, Elsipogtog est la première Première nation du Canada à remporter ce concours. «Nous sommes vraiment fières de ça», dit-elle.

Le fait de gagner le grand prix d’une valeur de 250 000$ de Kraft Hockeyville permet l’amélioration du Chief Young Eagle Arena. Ce centre a été lourdement endommagé dans un incendie en septembre 2020.

Dans la communauté, les festivités ont pris leur envol jeudi soir à 18h avec la présentation d’un match d’anciens joueurs professionnels avec des représentants de la région au Centre Impérial Kent-Nord de Richibucto.

Dans l’ensemble, Jaime Carpenter se dit satisfaite du déroulement de l’organisation jusqu’à maintenant.

«J’aurais aimé avoir un plus grand aréna pour donner plus de billets, dit-elle candidement par rapport au match de samedi soir.

Elle ajoute qu’elle est toutefois heureuse avec le centre de Bouctouche.

«On essaie d’inclure autant de personnes que l’on peut et de rendre l’événement intéressant pour tout le monde. Nous espérons juste que tout le monde soit heureux à la fin de la journée», admet-elle.

Tous les billets ont trouvé preneurs pour la partie de samedi soir à Bouctouche. Il y a eu différents tirages au sort, entre autres pour les résidents du Nouveau-Brunswick, la communauté d’Elsipogtog, le comté de Kent, le hockey mineur de Kent-Centre et les écoles des environs.

Précisons qu’un comité local d’organisation à Elsipogtog travaille également au bon déroulement des activités de la fin de semaine.

La Coupe Stanley en ville!

Pour l’occasion, la Coupe Stanley sera exposée au Centre récréatif Chief Young Eagle d’Elsipogtog dans le cadre d’un pique-nique de célébration communautaire qui se déroule le vendredi 7 octobre de 13h30 à 17h30.

Les amateurs pourront se faire photographier avec le précieux trophée. L’événement est ouvert au public.

L’ex-joueur vedette des Islanders de New-York, Bryan Trottier, sera sur place pour signer des autographes de 13h30 à 15h30. La triple médaillée olympique d’Équipe Canada, Jocelyne Larocque, sera là également. Chris Neil, anciennement des Sénateurs d’Ottawa, signera des autographes de 15h30 à 17h.

Le gardien de but des Canadiens de Montréal, Jake Allen, sera présent lui aussi de 14h à 14h45.

À Bouctouche

Les Sénateurs d’Ottawa sont attendus vers 8h45 samedi matin au Centre J.K. Irving de Bouctouche. Le tapis rouge sera déroulé à l’extérieur de l’entrée principale. L’activité est ouverte au public. Les amateurs auront l’occasion de se faire prendre en photos avec leurs idoles.

La même chose est prévue vers 9h30 avec l’arrivée des joueurs des Canadiens de Montréal.

Les Sénateurs embarqueront sur la glace du Centre J.K. Irving à compter de 10h30, et les Canadiens suivront à 11h30. Seuls les détenteurs de billets déjà attribués pourront assister à ces entraînements.

La première mise au jeu entre les Sénateurs et les Canadiens est prévue pour 19h30 samedi, au Centre J.K. Irving de Bouctouche.

Pas assez de billets pour tous

Le maire de Bouctouche, Aldéo Saulnier, a fait savoir mercredi que des représentants de la Ligue nationale de hockey étaient à l’intérieur du Centre J.K. Irving à Bouctouche afin de compléter les préparatifs entourant la partie pré-saison entre les Sénateurs d’Ottawa et les Canadiens de Montréal.

«Ils ont commencé lundi, indique le maire. Nous, on a loué l’installation pour sept jours. Le centre est fermé. Il n’y a aucune circulation qui se fait aujourd’hui», informe-t-il.

La présentation de cette partie a été rendue possible grâce à la communauté d’Elsipogtog qui a remporté le concours Kraft Hockeyville en 2021.

«Ça va être une fin de semaine formidable pour Bouctouche, admet Aldéo Saulnier.

Il précise toutefois que tout ce qui concerne cette partie est entre les mains de l’organisation d’Elsipogtog.

«C’est leur projet, et non le nôtre», insiste le maire, qui n’a aucun contrôle sur l’organisation, ni sur les billets d’entrée et autres activités.

«C’est ça qui a été notre plus gros malaise, de dire qu’on n’avait aucun contrôle sur les billets, affirme le maire. Il y a des gens qui comprennent ça, d’autres non.»

En fait, la Ville de Bouctouche a appris au cours des derniers jours que les membres du conseil avaient droit à un billet chacun. Le maire a avoué sa déception.

«Je comprends qu’ils ont loué la place, mais je pensais qu’on aurait droit à une quarantaine de billets pour les membres du conseil ainsi que leurs conjoints et conjointes», exprime le maire.

«On a demandé à l’organisation d’en avoir deux chacun. Apparemment qu’ils vont regarder à ça, informe le maire. Mais on comprend ça, ce n’est pas notre projet.»

«Il y a une tonne de monde qui aimerait aller à la partie de hockey», avoue candidement Aldéo Saulnier. La Ville de Bouctouche a reçu beaucoup d’appels à ce sujet.

Néanmoins, le maire est très satisfait que les organisateurs aient choisi Bouctouche pour présenter cette partie hors-concours.