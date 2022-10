Tarifs d’électricité: le gouvernement doit aider la population, selon l’opposition

Les chefs d’opposition croient que le gouvernement ne devrait pas tenter de réduire la hausse de 8,9% des tarifs d’électricité demandée par Énergie NB, mais qu’ils devraient trouver d’autres façons d’aider la population.

Le chef du Parti vert, David Coon, estime que le gouvernement ne devrait pas se mêler du processus d’augmentation des tarifs d’électricité.

La hausse généralisée de 8,9% de ces tarifs demandée par Énergie NB sera étudiée par la Commission de l’énergie et des services publics du N.-B.

Par le passé, la CESP a déjà réduit les augmentations de tarifs demandées par Énergie NB.

«C’est une responsabilité de la commission de l’énergie et des services publics de prendre une décision sur la validité de la proposition d’énergie NB d’augmenter les tarifs d’électricité. La responsabilité du gouvernement est d’aider les personnes avec un revenu faible d’assurer que ce sera abordable pour eux», dit David Coon.

Il affirme que les gels des tarifs d’électricité émis par le gouvernement provincial au fil des années ne devraient plus se produire, et que le gouvernement ne devrait pas s’ingérer dans les décisions de la Commission de l’énergie et des services publics.

«On a trop vu cela par le passé, et c’est le genre de chose qui nous a amenés où nous sommes, où Énergie NB demande 8,9%. C’est l’une des raisons», dit-il.

Il estime que le gouvernement Higgs ne verse pas assez d’argent dans ses programmes d’efficacité énergétique pour les ménages.

Il croit aussi que le gouvernement devrait verser de l’argent directement aux ménages sous le seuil de la pauvreté s’ils ont de la difficulté à encaisser l’augmentation des tarifs.

Susan Holt estime aussi que le gouvernement doit trouver le moyen d’aider les gens sans empêcher Énergie NB d’augmenter ses revenus.

«Le gouvernement doit absolument chercher à aider ces gens, mais nous avons un service public qui doit demeurer durable. L’augmentation proposée ne s’attaque même pas à la dette, et c’est très préoccupant.»

Susan Holt se demande si Énergie NB ne peut pas se serrer la ceinture davantage.

La Société de la Couronne veut réaliser des coupures de 50 millions $ cette année.

«On a plusieurs questions pour Énergie NB. Est-ce qu’il y a plus de 50 millions $ qu’ils peuvent réduire? Est-ce qu’ils ont fait le travail l’an passé pour s’assurer que cette augmentation est la plus basse possible?»

Elle estime que le gouvernement aurait dû intervenir avant qu’Énergie NB ne se trouve dans la situation actuelle.

Le premier ministre Blaine Higgs affirme que son gouvernement a déjà commencé à aider les gens. Il a lancé un nouveau programme visant à offrir de mini thermopompes et de l’isolation aux ménages à revenu inférieur à 70 000$ afin de les aider à réduire leur facture d’électricité.

«Si on peut avoir des programmes en place pour améliorer l’efficacité énergétique des maisons, vous n’aurez pas de facture plus élevée. Vous aurez un tarif plus élevé, mais moins de consommation. Alors c’est notre but de faire cela.»

Il est d’avis que le gouvernement ne devrait éviter de se mêler des affaires d’Énergie NB.

«Nous avons vu des gels des tarifs qui ont été mis en place pour des raisons politiques, ce qui est un problème. Nous avons vu de mauvais projets qui ont coûté des millions de dollars.»