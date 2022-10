Des taux de décès normaux aux urgences

Et si le traitement médiatique des décès aux urgences depuis juillet donnait une image déformée de la situation dans les hôpitaux de la province? C’est ce que suggèrent les informations obtenues par l’Acadie Nouvelle, grâce à la Loi sur le droit à l’information.

Le phénomène s’appelle «effet loupe». Il survient lorsque les individus croient qu’un type d’événements est très représentatif parce qu’il est très visible, à cause d’un biais cognitif. Il concerne peut-être les services d’urgence du Nouveau-Brunswick.

Le Réseau de santé Vitalité a donné des statistiques concernant neuf hôpitaux. De 2019 à 2021, seules les urgences à Tracadie et à Sainte-Anne-de-Kent ont eu des taux de patients décédés par 1000 admissions supérieurs à 2 (respectivement de 2,07 et de 2,13). De janvier à août 2022, seules les urgences à Tracadie étaient dans ce cas (avec un taux de 2,09).

Certaines urgences de Vitalité ont même eu de bonnes performances. De janvier à août 2022, celles de l’hôpital Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin ont eu un taux de patients décédés par 1000 admissions de 0,12 par exemple.

Horizon a soumis des statistiques agrégées par zones, qui cachent les valeurs extrêmes. De 2019 au 19 août 2022, le taux maximal de décès par 1000 admissions dans ses urgences est de 1,37 dans la région de Moncton en 2021. Le taux le plus bas est de 0,59 dans la zone de Miramichi du 1er janvier au 19 août 2022.

À titre de comparaison, un chercheur de l’Université de Californie, Hemal K. Kanzaria, a analysé plus d’un milliard de visites aux urgences aux États-Unis entre 1997 et 2011. Il a trouvé des taux de mortalité allant de 0,77 à 1,48 pour mille, selon son article paru dans la revue Health Affairs en 2016.

Une autre étude montre que ce taux était de 1,7 en 2017 au Centre hospitalier universitaire de Nîmes, en France, selon la Société française de médecine d’urgence et les éditions Lavoisier.

«Les incidents dans les salles d’urgence rapportés récemment sont probablement dans la normale, avance la professeure en gestion des services de santé de l’Université de Moncton, Claire Johnson. Ce sont des incidents malheureux, mais qui arrivent. La salle d’urgence est l’endroit où les gens vont lorsqu’ils sont très malades.»

En juillet et en août, CBC et Radio-Canada ont révélé plusieurs décès concernant les urgences du Nouveau-Brunswick: une perforation intestinale après des tests à l’Hôpital régional Dr. Everett Chalmers de Fredericton, un arrêt cardiaque à l’Hôpital de Moncton, un suicide à l’Hôpital régional d’Edmundston et un arrêt cardiaque à l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers.

L’un de ces décès a même provoqué le remplacement de la ministre de la Santé Dorothy Shephard par Bruce Fitch, la révocation des conseils d’administration des réseaux de santé et le renvoi du PDG de Horizon, en juillet.

Le premier ministre, Blaine Higgs, jugeait que la mort d’un homme aux urgences de l’Hôpital régional Dr. Everett Chalmers était inacceptable et traumatisante. L’événement était tragique. Il l’était toutefois autant que les 59 autres décès survenus aux urgences de la région de Fredericton entre le 1er janvier et le 19 août 2022, mais ignorés par les médias.

Flou sur l’attente aux urgences

Il existe un lien entre la mortalité aux urgences et la surcharge de ces services. Il est toutefois difficile de déduire l’effet des temps d’attente au Nouveau-Brunswick.

Horizon a fourni des statistiques, mais seulement pour les cas les moins graves (de niveaux 4, 5 et 6 sur l’échelle canadienne de triage et de gravité), car le réseau de santé assure prendre en charge les autres sans délai. Par ailleurs, ses données sont des moyennes et masquent donc les valeurs extrêmes.

Il faut aussi noter que des patients attendent parfois longtemps en ambulance devant les urgences.

De 2019 à 2021, les temps d’attente moyens de Horizon pour les cas les moins graves s’élèvent de 0 heure à l’Hôtel-Dieu de St. Joseph à 3h12 à l’Hôpital de Moncton. Du 1er janvier au 25 septembre 2022, ils se situent entre 34 minutes à l’Hôtel-Dieu de St. Joseph et 3h53 à l’Hôpital de Moncton.

«Tous les temps d’attente fournis sont inférieurs au temps critique de 5-12 heures rapporté par une étude britannique, note la professeure en gestion des services de santé de l’Université de Moncton, Claire Johnson. Ça veut donc dire qu’il est peu probable qu’ils contribuent à des impacts néfastes sur la santé.»

Vitalité est incapable de fournir les temps d’attente moyens de ses patients à l’urgence.

«La date de l’évaluation initiale du médecin est seulement remplie dans environ 50% des cas. De plus, parmi ces cas, nous pouvons affirmer qu’il y a un bon pourcentage de données erronées, explique le réseau de santé. Vitalité travaille de façon prioritaire à pallier ces manquements.»