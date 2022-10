À 91 ans, bûcher est pour lui «un désennui» quotidien!

Avis aux jeunes retraités: n’allez pas dire à Arthur Smith de Val-Doucet, près de Paquetville, que vous n’êtes plus d’un âge pour les travaux éreintants.

Jour après jour, M. Smith se rend sur sa terre de 60 acres, tronçonneuse en main, et bon an mal an il coupe son bois à la corde. Des dizaines de cordes. «C’est un « désennui »», dit-il sans prétention.

Il faut bien l’avouer, à 91 ans, M. Smith est une force de la nature. L’été dernier, il a liquidé 32 cordes de « stud » (bois de colombage).

Outre sa vigueur peu commune, il a su conserver un bon esprit et un évident sens de l’humour. Désignant Norbert Savoie, le conjoint d’une de ses filles, il déclare en riant: «Il ne veut pas venir bûcher avec moi. Il dit que je vais trop vite».

M. Smith est prêt à affronter l’hiver. Sa remise, relativement grande, est pleine jusqu’au plafond. Toutefois, il songe à se faire installer une thermopompe.

«Ce sera plus frais en été. Et je ne vais pas toujours couper du bois!», lance-t-il avec ironie.

Les camps

Il appartient indéniablement à cette génération qui a fait du travail physique une habitude. Il n’avait que 15 ans lorsqu’il a commencé son premier boulot, dans les camps de bûcheron, «en haut de Bathurst».

«A la sciotte et à la hache! On faisait dur dans ce temps-là! s’exclame-t-il d’un trait. Pis j’ai fait de la drave sur la grosse rivière de Bathurst; la Big River.»

«On cessait le travail à Noël, vers le 22, le 23 décembre. Tous les ans, vers les 10 ou 15 mai, on recevait une lettre pour nous dire quand on devait retourner au camp.»

Les camps, c’était comme un village. De 100 à 120 hommes. Il y avait des Québécois, le grand boss et deux petits boss (contremaîtres).»

Il y passera une trentaine d’années et finira d’ailleurs par être lui-même contremaître. Dans les derniers temps, il se rendait au chantier avec sa propre voiture.

«J’avais des gros Dodge. Ils étaient six (employés) à voyager avec moi: trois en avant, trois ou quatre en arrière. Pas de ceinture, pas de police non plus!» précise-t-il en riant.

Il se souvient encore d’un père de famille et de son fils, jeune bûcheron de 15 ans, qui «montaient» aux camps avec lui. Le jeunet en question, s’appelait Denis Landry. Il est aujourd’hui député provincial.

Arthur Smith et une petite partie du bois qu’il a coupé récemment. – Acadie Nouvelle: Bernard Haché

Un homme entreprenant

Trente-cinq ans passés, M. Smith a changé de métier. Il a fait l’acquisition d’un bulldozer, d’une chargeuse (loader) et de deux camions à benne, puis il s’est mis à faire des contrats de terrassement et de dessouchage.

«On faisait aussi des « sourds » en bois (puisards), ce qui ne serait plus permis aujourd’hui».

Il rappelle que de nos jours l’installation d’une fosse septique peut coûter entre 6000$ à 7000$. Ses clients, eux, n’avaient pas à débourser pareille somme.

«Ça coûtait 125$ pour creuser, « éporer » [étendre] la terre, puis c’est fini!»

Il a abandonné la petite entreprise en 2010, à la mort de son fils Léonard, son principal partenaire. Cinq ans plus tard, à l’âge de 85 ans il renonça à son permis d’opérateur d’équipement lourd.

«C’était devenu trop coûteux», dit-il, mais Norbert Savoie, le conjoint de sa fille a tenu à préciser que le médecin de M. Smith s’était engagé à lui signer une lettre d’appui.

«Vous êtes encore bon pour l’avoir (le permis de classe 1)» lui aurait-il annoncé.

Famille nombreuse, famille heureuse

Si ses enfants lui rendent visite quotidiennement, M. Smith n’oublie pas pour autant son épouse, Irène, décédée en novembre 2021.

Après avoir perdu connaissance au retour de l’épicerie, elle fut hospitalisée. Elle s’éteignit trois semaines plus tard, à Tracadie, loin de son mari et de ses enfants, à cause de la pandémie.

Le couple comptait alors 71 ans de mariage, une union bénie le 13 avril 1950, à Paquetville. M. Smith s’en souvient encore. Si ses parents n’habitaient pas loin de l’église, ce jour-là, tout le monde dut se lever tôt parce qu’entre Spruce Brook et Paquetville le chemin était en piètre état.

«On était obligé de se marier le matin, sur la gelée.»

Les routes de terre étaient pleines de trous et l’après-midi, c’était tout dégelé. C’était pas « passable ». Il aurait fallu y aller à cheval.»

Le mariage fut néanmoins heureux. Les Smith ont eu 19 enfants. Deux sont morts en bas-âge et deux décédèrent par la suite. Arthur Smith est aujourd’hui le doyen de sa famille et l’un des patriarches de Val-Doucet.

Même s’il aime travailler, il prend néanmoins congé le dimanche. Durant quelques heures sa routine change. Il a pris l’habitude de souper au Dixie Lee avant de se rendre aux danses de Sainte-Rose, où il fait des quadrilles… «avec une jeune», conclut-il en riant.