Financement aux municipalités: le ministre Allain déçu des réactions

Daniel Allain affirme qu’il est déçu de la réaction du monde municipal aux changements au financement municipal annoncés mardi. Il admet toutefois que les changements auraient pu être «communiqués différemment».

Le gouvernement a annoncé plusieurs changements au financement des municipalités cette semaine, y compris le gel de ce financement à 75,6 millions $ pour cinq ans.

Les réactions du monde municipal n’ont pas tardé et des associations ont déploré l’absence de nouvel argent pour financer les nouvelles responsabilités que doivent assumer les commissions de services régionaux (CSR), dont le tourisme et le développement économique.

L’Association francophone des municipalités du N.-B. a notamment déclaré que son plan risquait de «faire dérailler» la réforme et l’Union des municipalités du N.-B. a dit qu’elle s’attendait à des fonds additionnels.

Lors d’une entrevue vendredi après-midi, le ministre ne cache pas sa frustration par rapport aux réponses des associations et des maires au cours des derniers jours. Il les invite à discuter.

«Il y a des gens qui essaient d’inventer des problèmes. Si vous avez de sérieux problèmes, venez nous voir. Il y a des mécanismes pour avoir des discussions.»

Il affirme aussi que les municipalités ne peuvent pas enregistrer de déficits selon la loi.

«Allez à travers le processus budgétaire, puis là, venez me voir pour me dire qu’il y a un manque à gagner. Personne n’a fait ça encore.»

Il existe un fonds destiné à financer les activités des CSR, mais son financement provient de deux autres enveloppes qui font aussi partie du portefeuille de 75,6 millions $: la péréquation et le financement de base. La valeur totale demeure donc la même.

Mais cela ne sera pas le seul financement accordé aux CSR pour leurs nouvelles responsabilités, selon le ministre Daniel Allain.

Il affirme que des fonds seront transférés de certains ministères aux CSR à l’aide de «partenariats» pour offrir les services mandatés.

«Où on a mal communiqué, c’est qu’on aurait dû avoir l’argent qu’on a déjà transféré aux CSR», dit-il au sujet de l’annonce de ces changements qui a eu lieu mardi.

Le sous-ministre Ryan Donaghy ajoute que l’enveloppe qui est disponible aux municipalités est «beaucoup plus grande» en raison du fait qu’elles pourront augmenter leurs taxes sur les entreprises à 1,7 fois le taux local (au lieu de 1,5 actuellement).

Dans son budget de cette année, le gouvernement Higgs a réservé 10 millions $ pour mener la réforme de la gouvernance locale, un fonds séparé de l’enveloppe de 75,6 millions $.

Daniel Allain affirme qu’il y aura à nouveau des fonds disponibles dans cette enveloppe l’an prochain, même s’il refuse de dire combien.

«C’est pour épauler les CSR et les municipalités avec la transition. Les coûts de démarrage, qu’on paie maintenant, ils vont frapper des murs en 2023, et on va être là pour les épauler», ajoute Ryan Donaghy.

Cela n’a pas été annoncé mardi parce que le budget 2023-2024 n’a pas encore été mis sur pied, selon Daniel Allain.

«On va octroyer d’autres fonds dans le budget 2023-24. Donc, ce sont des fonds additionnels. Est-ce qu’on aurait pu communiquer ça différemment? Oui», dit-il.