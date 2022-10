Hausse du coût de la vie: le gouvernement Higgs invité à être plus généreux

Les gens du Nouveau-Brunswick continuent de voir leur portefeuille s’amincir alors que l’augmentation de certains biens et services ne fait que s’accroître. Pour des organismes oeuvrant auprès des personnes vulnérables, il est temps que le gouvernement se montre plus généreux.

Ces derniers temps, les gens, qui doivent encore vivre avec l’augmentation du coût de la nourriture et le prix encore élevé de l’essence, ont été frappés par d’autres annonces qui auront un effet sur leurs finances.

Il y a tout d’abord eu l’augmentation des impôts fonciers, suivi par le désir d’Énergie NB d’augmenter ses tarifs d’électricité de 8,9%.

Tout cela dans un contexte dans lequel le gouvernement provincial annonce un surplus budgétaire record de 777 millions $ pour l’exercice financier 2021-2022.

Du côté du Front commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick, on se demande comment certaines personnes réussiront à joindre les deux bouts.

«Les gens vivent difficilement depuis très longtemps, même avant la pandémie, mais surtout cette année avec le taux d’inflation qui a augmenté. Les gens souffrent et on ne sait pas trop ce qui va se passer.»

Même s’il y a eu une récente augmentation de 1$ du salaire minimum – pour le faire passer à 13,75$/heure, la coordonnatrice provinciale du Front commun, Janelle LeBlanc, juge que ça demeure insuffisant.

«Les gens ne peuvent pas vivre avec un salaire minimum de 13,75$/heure. Pas avec le coût de la vie d’aujourd’hui.»

Le Front commun revendique un salaire minimum qui passerait plutôt à 20$/heure, en plus d’une augmentation du taux d’aide sociale et l’ajout de journées de maladies payées par l’employeur.

«On aimerait que le surplus faramineux soit investi dans le système de santé qui est en train de s’écrouler et dans les programmes sociaux. On espère que le gouvernement va nous écouter et agir rapidement.»

Janelle LeBlanc ne croit pas qu’une augmentation du salaire minimum ait des effets si négatifs sur les entreprises. Elle y voit même des bénéfices. Elle juge que cette situation rendrait les gens plus heureux et productifs au travail en plus d’augmenter leur pouvoir d’achat.

Si rien ne change, Mme LeBlanc craint que le taux d’itinérance augmente dans la province.

«Les gens ont de la misère à payer leur loyer. Je pense que l’on va voir que les gens vont s’endetter encore plus. Je ne veux pas penser au pire, mais il y a des gens qui vont vraiment souffrir.»

«Comme la pandémie a exacerbé plusieurs problèmes sociaux, la hausse de tout va aussi exacerber ce genre de problèmes.»

Électricité: une augmentation qui fait peur

Dans un contexte où les gens devront faire des choix parfois déchirants, la hausse possible du prix de l’électricité en vue de l’année 2023, est la plus récente source d’inquiétude.

«Il y a encore beaucoup de logements qui sont mal isolés alors les gens paient déjà beaucoup pour leur électricité. On pourrait se retrouver dans des situations où des gens ne pourraient plus se payer qu’un repas par jour.»

Cet avis est partagé par Yves Sévigny, le directeur général de l’atelier RADO, une banque alimentaire d’Edmundston. Celui-ci s’attend donc à voir de plus en plus de nouveaux clients cogner à sa porte.

«Avec le prix du gaz et de la nourriture qui est déjà élevé, la hausse du prix de l’électricité fera en sorte qu’ils n’arriveront plus. Tous ceux qui sont à la limite, mais qui sont encore capables de payer leurs factures ne pourront peut-être plus le faire.»

«Ça se discute dans les banques alimentaires depuis plus d’un an et on croit que nous sommes entrés dans un cycle qui, durant les prochains trois à cinq ans, apportera une croissance de notre clientèle.»

Dans la région du Nord-Ouest, RADO avait atteint un certain plafonnement de son nombre de clients en 2015, en raison d’une certaine prospérité économique, indique M. Sévigny.

Avec la crise de l’inflation, le nombre de clients – et surtout de nouveaux clients – ne cesse d’augmenter. Cela inclut 289 enfants, ce qui représente environ le tiers de la clientèle totale.

Il estime que, pour l’année 2022, une augmentation de 40% de nouveaux clients serait fort possible.

«Tout de suite, je dirais qu’un client sur trois est un client que l’on n’a jamais vu avant. C’est assez alarmant. Il y a peut-être des endroits dans la province où ce sont de nouveaux arrivants ou des réfugiés, mais dans notre cas, on parle vraiment de la population locale.»

Dans un contexte où Fredericton enregistre des surplus monstres, des organismes comme les banques alimentaires estiment être en droit de s’interroger sur ce principe de la redistribution de la richesse dans la province.

«On veut être sûr que tout le monde puisse avoir au moins deux choses essentielles, soit un toit et de la nourriture. On revient toujours à s’interroger au sujet des initiatives qui nous permettraient d’aborder, de façon durable, la pauvreté structurelle. C’est une question qui est complexe et qui englobe beaucoup de choses.»

«Il faut se demander ce qui est en place et ce qui pourrait être mis en place pour répondre à ces questions-là et pour donner une autonomie financière aux gens qui se trouvent dans les catégories les moins favorisées de notre société.»