La survie de la SPCA La Vallée demeure menacée

En décembre 2021, la SPCA La Vallée avait lancé un appel à l’aide, car elle était menacée de fermeture. Même si l’espoir de voir l’organisme poursuivre ses activités est toujours bien présent un an plus tard, celui-ci n’est pas sorti de l’auberge.

Au cours de la dernière année, l’organisme, qui se situe dans la région de Grand-Sault, a essuyé une perte de plus de 50 000$. Selon la directrice du refuge pour animaux, Ghislaine Guérette, les effets de la pandémie frappent toujours de plein fouet.

«On est vraiment en train de voir ce que la pandémie nous a fait. On essaie de rester ouvert et on travaille fort pour le faire. On voit que la communauté nous aide beaucoup plus, mais ça coûte cher d’avoir un refuge, surtout avec l’inflation.»

L’organisme a tout d’abord perdu, en raison de la pandémie, l’une de ses plus grosses sources de financement, soit le concours Voyage de rêve qui permettait à la SPCA La Vallée de recueillir environ 50 000$ par année.

Selon Mme Guérette, cette collecte de fonds ne devrait pas être de retour. Les membres de l’organisme sont à la recherche de nouvelles formes de financement.

Plusieurs nouveaux membres se sont d’ailleurs ajoutés au groupe qui sera composé notamment d’une nouvelle présidente.

«Je pense que le futur est encourageant, c’est juste qu’il faut travailler à créer de nouvelles collectes de fonds», a ajouté Ghislaine Guérette.

Même si on souhaite voir la lumière au bout du tunnel, la menace de fermeture n’est toujours pas écartée, selon la directrice du refuge.

«On joue un peu au yo-yo. Chaque mois, on fait de petites collectes de fonds pour amasser assez d’argent pour rester ouvert, mais on ne sait jamais ce qui se passera du jour au lendemain.»

«On aimerait avoir des fonds pour avoir de nouveaux employés par exemple, car la demande est là. On reçoit des appels chaque jour de gens avec des animaux à donner, mais, malheureusement, il faut refuser.»

Selon Mme Guérette, la prochaine année sera déterminante pour le maintien du refuge dans la région de Grand-Sault.

«Avec le cri d’alarme que l’on avait fait la dernière fois, on voit que la communauté veut que l’on reste ouvert. On a vu une hausse cet été de l’aide communautaire. On a tous cette cause à cœur. On espère, avec la nouvelle municipalité qui verra le jour en janvier, que l’on aura une aide supplémentaire, car on n’a pas d’aide du gouvernement, ni des municipalités.»

Le refuge souhaite également venir en aide à sa communauté en offrant, notamment, de la nourriture pour animaux aux gens dans le besoin. De plus, il y aura peut-être une subvention qui permettra à la SPCA de financer certaines interventions chirurgicales pour les animaux de gens moins fortunés.

La SPCA du Nouveau-Brunswick s’est également associée à huit refuges de la province, dont celui de la SPCA La Vallée, pour recueillir des fonds par l’entremise d’une loterie 50/50.

Lesley Rogers, directrice générale de la SPCANB, a mentionné, dans un communiqué de presse, que le tirage 50/50 offre aux passionnés des animaux la chance de remporter un prix en argent, tout en offrant un soutien précieux aux organisations de protection des animaux.

Elle dit espérer voir une plus grande participation à la loterie à l’approche de l’hiver, notant que les fonds reçus aident à fournir des soins vétérinaires d’urgence, de la nourriture et un abri aux animaux victimes de négligence ou de maltraitance.

Même si la SPCA La Vallée n’a pas encore vu les effets de cette campagne de financement, sa directrice soutient que l’organisme provincial et les refuges régionaux travaillent beaucoup plus de concert que par le passé.

«Si un refuge a besoin d’aide, on va être là. Si on a un surplus de quelque chose, on va le donner aux autres et vice-versa. Il y a plus d’entraide, mais, monétairement, on est tous dans le même bateau.»

Le refuge abrite actuellement cinq chiens et une quarantaine de chats, ce qui fait contraste avec certaines périodes durant la pandémie alors que le refuge était presque vide.

«C’est l’une des périodes où l’on retrouve beaucoup de petits chats, alors on essaie toujours de sensibiliser les gens à l’importance de la stérilisation de leurs animaux de compagnie.»

Selon Ghislaine Guérette, l’engouement pour l’adoption d’animaux des deux années précédentes s’est rapidement estompé lorsque les gens ont pu reprendre le cours normal de leurs vies respectives.

«On avait même d’autres refuges dans la province qui nous demandaient si on avait des chats tellement il y en avait moins. Maintenant, c’est le contraire, on voit des chiens âgés de 1 ou 2 ans, alors on sait que ce sont des chiens de pandémie. On a aussi une hausse du côté des chats.»

De plus, on a noté une augmentation du nombre de logements qui ne permettent plus les animaux, ce qui a également engendré une augmentation du nombre d’abandons et de demandes au refuge.

«On veut faire comprendre aux propriétaires que les animaux ne vont pas détruire leurs maisons ou leurs appartements.»