L’atelier RADO modernise ses installations 

L’atelier RADO agrandit ses installations avec l’ajout d’une aire de débarquement et d’une nouvelle station de réfrigération. Une amélioration qui arrive à point puisque la clientèle de la banque alimentaire d’Edmundston ne cesse d’augmenter.

Plus de 400 000$ ont été investis par l’entremise d’une subvention d’un programme fédéral qui a comme mission d’aider à la lutte contre l’itinérance.

Selon le directeur général de RADO, Yves Sévigny, la nouvelle aire de réception sera fort utile puisque la banque alimentaire reçoit de plus en plus de dons de partenaires de la région, plus précisément de grandes chaînes d’alimentation et de vente au détail.

Ces dons proviennent essentiellement de partenariats nationaux entre de grands magasins et Banques alimentaires Canada, ce qui augmente le volume de nourriture qui entre chez RADO.

«En termes de denrées, c’est assez important. L’espace actuel est complètement dépassé par ce que l’on reçoit présentement. Ça pose des défis au niveau de la logistique, de la santé et de la sécurité au travail. Ça nous donnera donc plus d’espace pour accueillir les camions de livraison efficacement et sécuritairement.»

Avec le nouvel espace de réfrigération, la banque alimentaire pourra également congeler deux fois plus d’aliments et ce sera plus facilement accessible aux employés.

Avec une partie des fonds reçus, des panneaux solaires seront installés ce qui, selon Yves Sévigny, offrira un peu plus d’autonomie à l’atelier RADO.

Selon M. Sévigny, le moment est d’ailleurs propice à ces changements puisque la demande risque d’augmenter à l’approche de la période hivernale et des Fêtes.

Les travaux devraient se terminer à la fin du mois ou au début de novembre.

«On a de plus en plus de clients, surtout depuis le début de la dernière année. Ce n’est même plus une supposition. C’est devenu un fait que la clientèle va augmenter au cours de l’hiver.»