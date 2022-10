Restigouche-Ouest: le directeur du scrutin sera basé… à Grand-Sault

L’emplacement du bureau du directeur de scrutin fait sourciller dans le Restigouche-Ouest.

Dans le cadre de la réforme sur la gouvernance locale, les communautés de Saint-Jean-Baptiste, Menneval, Whites Brook, Adams Gulch, Glen Wood et une partie Wyers Brook formeront le quartier 5 de la Communauté rurale de Kedgwick. Ce quartier sera en élection le 28 novembre. Mais voilà, une situation vient irriter au plus haut point le président du DSL de Saint-Jean-Baptiste-Menneval.

Burt Paulin a appris au cours des derniers jours que le bureau du directeur de scrutin pour son quartier relèverait non pas de Campbellton, mais bien de Grand-Sault. Celui-ci n’en revient pas que le choix du bureau auquel devra se rapporter sa communauté se trouvera dans une autre région administrative que celle du Restigouche.

«C’est tellement bizarre qu’au départ, j’ai cru à une mauvaise blague», exprime-t-il.

Selon l’extrémité du quartier 5 dans laquelle réside un citoyen, cela peut lui prendre entre 15 et 40 minutes pour se rendre à Campbellton comparativement à 1h et 2h pour Grand-Sault.

«Nos gens devraient partir du Restigouche et traverser les comtés de Northumberland et de Madawaska pour se rendre à Grand-Sault qui se trouve dans celui de Victoria. Qui est le génie qui a pensé que ce serait une bonne idée?», a-t-il lancé jeudi soir à ses confrères de la CSR-Restigouche.

«Cette décision est complètement inacceptable, injuste et manque de logique. Elle a été prise sans réflexion et analyse. En fait, elle frôle l’incompétence», a-t-il poursuivi.

Pas d’impact sur les électeurs

Chez Élection NB, on confirme que, à la suite de la réforme municipale, le bureau du directeur du scrutin choisi pour ce secteur est bien celui de la région de Grand-Sault.

«L’emplacement d’un bureau de directeur du scrutin est choisi par le directeur du scrutin en fonction de critères que nous lui fournissons, notamment la disponibilité, l’accessibilité et l’espace requis», explique une porte-parole d’Élection NB.

Celle-ci précise que cette situation ne devrait pas causer de problème pour la population puisque le bureau de scrutin par anticipation de ces électeurs sera situé à l’intérieur de Kedgwick et le bureau de scrutin devrait être à l’intérieur du quartier 5 le jour de l’élection. Les électeurs auront aussi l’option de voter à n’importe quel bureau du directeur du scrutin de la province, incluant celui de Campbellton, une fois les bulletins de vote disponibles le 7 novembre.

«Les seules personnes qui doivent absolument faire affaire avec le bureau du directeur du scrutin de leur région municipale sont les candidats, car ils doivent soumettre leur déclaration de candidature à ce bureau. Cependant, les déclarations de candidatures peuvent être soumises électroniquement. Donc, aucun résident n’est obligé de se déplacer jusqu’au bureau du directeur du scrutin à Grand-Sault», poursuit-elle.

Dans une correspondance avec la CSR-Restigouche, Élection NB dit ne pas pouvoir changer la situation par manque de temps, en raison de la proximité de l’élection. On soutient notamment que ce changement – bien qu’il puisse paraître simple à première vue – s’avère beaucoup passablement complexe. On promet néanmoins de garder un œil à cette situation pour les scrutins suivants.

«À les écouter, il serait pratiquement plus simple d’envoyer un homme sur la lune que d’effectuer un simple changement de zone pour nos citoyens. Je n’achète absolument pas ces arguments. Ils ont fait une erreur et ne veulent tout simplement pas l’admettre. Je demande qu’on corrige cela immédiatement», a lancé Burt Paulin, demandant l’appui de ses confrères.

Les membres de la CSR-Restigouche ne se sont pas fait prier pour endosser cette demande et, dans une motion unanime, ils urgent Élection NB de rectifier la situation le plus rapidement possible, avant la tenue du scrutin.