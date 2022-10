Un homme décède dans une collision avec un orignal

Un homme de 60 ans, de Saint-Léonard, a succombé à des blessures subies lors d’une collision avec un orignal dans la communauté.

Lundi, vers 23h, des policiers se sont rendus sur les lieux d’une collision sur la route 144, à Saint-Léonard, où un véhicule avait percuté un garage. Le conducteur, grièvement blessé, a été transporté à l’hôpital. Le 5 octobre, l’homme a succombé à ses blessures.

Pendant l’enquête, la police a appris que la collision se serait produite vers 21h05. Le conducteur circulait en direction ouest sur la route 144 et a heurté un orignal. Il a ensuite perdu le contrôle de son véhicule, qui a poursuivi sa course dans un fossé, puis dans le garage d’une résidence à proximité, où il a heurté un second véhicule qui était garé.

Ambulance Nouveau-Brunswick et des membres du service d’incendie de Saint-Léonard se sont également rendus sur les lieux. Un membre du bureau du coroner du Nouveau-Brunswick participe à l’enquête.