À Cap-Pelé, le grand ménage se poursuit après Fiona

Une montagne de débris trône au milieu du camping Sandy Beach de Cap-Pelé. Un amas fait de planchers, d’appareils électroménagers, des meubles, de matelas et autres barbecues endommagés par le passage l’ouragan Fiona dans la région.

Deux semaines après le passage de la tempête post-tropicale, la communauté de vacanciers se relève peu à peu et tente encore d’évaluer l’ampleur des dégâts.

Partout, les traces laissées par l’ouragan sont encore bien visibles. Ici, un patio a été emporté sur une dizaine de mètres par la force de l’eau. Là, la paroi d’un véhicule récréatif a été arrachée. Un peu plus loin, une clôture a été largement détruite. Une bonne partie de la dune de Sandy Beach a disparu.

Lydia Cormier, qui fréquente le camping depuis une trentaine d’années, n’avait jamais rien vu de tel. Sur son téléphone, elle fait défiler les photos prises le matin du 24 septembre. En quelques heures, l’eau est montée jusqu’à 1,2 mètre, s’infiltrant dans les roulottes, déplaçant plusieurs d’entre-elles. Celle de sa voisine, Gal, est une perte totale. «Beaucoup de gens attendent encore une réponse de leur assurance», soupire Lydia.

Il faudra encore plusieurs semaines pour terminer le nettoyage du camping Sandy Beach de Cap-Pelé. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre
Les vagues ont rongé les dunes de Cap-Pelé. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Habituellement fermé au début du mois d’octobre, l’établissement a laissé ses portes ouvertes pour permettre aux saisonniers d’entreprendre le ramassage et les premières réparations.

La direction n’a pas encore eu le temps de chiffrer précisément les pertes financières occasionnées par l’ouragan. Cindy Bourque, la directrice générale estime qu’une centaine de propriétaires pourraient être touchés. Les derniers jours n’ont pas été de tout repos.

«Pour le moment, on est encore en mode nettoyage, explique-t-elle. Il a fallu réparer des poteaux défaits, il y avait beaucoup de choses à ramasser et ce n’est pas encore fini.»

De nombreux allers-retours seront nécessaires pour évacuer tous les débris. Plusieurs habitués se sont organisés pour faire venir une grue capable de remettre de l’ordre dans ce champ de bataille. On se serre les coudes, on s’échange services, conseils et équipements pour tenter de remonter la pente.

«Il y a eu beaucoup d’entraide, c’était beau à voir», se félicite Cindy Bourque.

Cela fait deux semaines que Mike Savoie passe ses journées à bricoler. Vendredi, le retraité s’affairait auprès de la roulotte de son fils. Il lui faut remplacer tout le système électrique endommagé par l’inondation et refaire l’isolation de la partie inférieure.

«Le lendemain de la tempête, ça ressemblait à de quoi qu’on aurait vu dans une guerre», lance-t-il. «Il y en avait du dégât!»

Il est encore trop tôt pour évaluer le coût des dommages causés par l'ouragan Fiona. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Comme plusieurs autres vacanciers, il craint que ce désastre ne soit pas le dernier : la faible élévation du site le rend particulièrement vulnérable face aux événements climatiques extrêmes.

La directrice en est consciente, mais note qu’il est encore top tôt pour tirer toutes les leçons cette épreuve. Elle espère pouvoir profiter d’une fraction des 300 millions $ du Fonds de rétablissement de l’ouragan Fiona mis en place par le gouvernement fédéral.